الصحة تطلق الموقع الإلكتروني للحصول على لقاح كورونا الأسبوع المقبل

استقبلت مصر اليوم، أول شحنة من لقاح كورونا المستجد «أسترازينيكا»، والتي تبلغ نحو 50 ألف جرعة، وذلك ضمن جهود الدولة في توفير لقاحات فيروس كورونا، لتطعيم جميع المواطنين بها، وقامت هيئة الدواء المصرية، بترخيص الاستخدام الطارئ للقاح أسترازينيكا، وقالت الهيئة إن هذا اللقاح هو الثاني في الحصول على رخصة الاستخدام الطارئ في مصر، بعد لقاح «سينوفارم» الصيني.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، عن استعداد الوزارة لإطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل المواطنين الراغبين في الحصول على اللقاح، الأسبوع المقبل، مشيرا الى أن الوزارة لم تتأخر في إطلاق الموقع لأنها قامت بإطلاق موقع آخر خاص بالأطباء في المسشتفيات جهز خصيصا لهم، لأنهم أكثر الفئات تعرض لخطر الإصابة بالفيروس، وبدأت الوزراة بعملية تطعيم الأطقم الطبية من الأسبوع الماضي، في نحو 22 مسشتفي عزل.

الموقع سيحدد الأولوية من المواطنين وفقا للسن والتاريخ المرضي

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «الموقع معد ومجهز للانطلاق، وسيجري تحديد الفئات التي لها الأولوية من المواطنين عن طريق تحديد أعمارهم والتاريخ المرضي الخاص بهم، مشيرا إلى أن المواطن سيقوم بإدخال البيانات الشخصية التفصيلية له، وبعد ذلك سيتلقى رسالة نصية على هاتفه، تفيد بتحديد موعد التطعيم الخاص به والمركز الذي سيحصل على اللقاح فيه.

طرق أخرى للتسجيل للحصول على اللقاح

وأكد المصدر أن هناك عدة طرق أخرى للتسجيل للحصول على اللقاح، منها الاتصال بالخط الساخن «15355»، أو ذهاب الشخص في حال التعثر لأقرب مستشفى حكومي والتسجيل.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، خروج 493 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم حسب توجيهات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 129293 حالة حتى اليوم.

وتستمر وزارة الصحة والسكان، في رفع استعداداتها بجميع المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف الوبائي أولاً بأول بشأن فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.