هيئة الدواء تمنح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح «أسترازينيكا»

أعلنت هيئة الدواء المصرية منح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح «كوفيشيلد-أسترازينيكا»؛ للوقاية من فيروس كورونا، وصرح الدكتور علي الغمراوي المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة رخصت، أمس، الاستخدام الطارئ للقاح «كوفيشيلد» من إنتاج شركة serum institute الهندية، والتي تعاقدت على نقل تكنولوجيا صناعة اللقاح من شركة أسترازينيكا البريطانية، وذلك بعد مروره بعمليات التقييم اللازمة بإدارات ومعامل هيئة الدواء، طبقا للقواعد العالمية والمحلية المتبعة للتأكد من أمان وجودة وفاعلية اللقاح.

ومن جانبه صرح الدكتور محمود ياسين رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة بهيئة الدواء المصرية، بأن هذا اللقاح يعتبر ثاني لقاح يحصل على رخصة الاستخدام الطارئ من هيئة الدواء المصرية، بعد لقاح «سينوفارم»، وأن هيئة الدواء تعكف حالياً على دراسة وتقييم باقي اللقاحات.

يأتي ذلك في إطار الاختصاصات التنفيذية لهيئة الدواء المصرية، والتي تتضمن فحص وتحليل المستحضرات الطبية والحيوية، وذلك وفقا للمعايير والمرجعيات الدولية، ضماناً لجودة وفاعلية وآمان المستحضرات الصيدلية.

كما يأتي أيضا في إطار مجهودات الدولة لاحتواء عدوى فيروس كورونا المستجد، وتوفير اللقاحات التي يثبت فاعليتها لمكافحة الفيروس، والعمل على توفيرها لكافة المواطنين، وفي ضوء حرص هيئة الدواء المصرية، على اتباع كافة المعايير العالمية والمحلية المعتمدة من أجل الحفاظ على صحة وحياة المواطن المصري، والحصول على لقاحات آمنة وفعالة وذات جودة عالية.