تجدد «حريق فيصل» وإخلاء العقار المجاور لمصنع الكوتش (فيديو)

تجدد حريق داخل مصنع كاوتش بالقرب من سلم دائري حي الهرم بمنطقة المطبعة في فيصل بمحافظة الجيزة، والذي يمتد على مساحة 1000 متر، وتواصل قوات الحماية المدنية في إخماده لقرابة الـ15 ساعة منذ اندلاع النيران وحتى اللحظة الراهنة.

وقال أحد سكان العمارة الملاصقة للمصنع والتي جرى إخلاؤها منذ أمس، إن الحريق بدأ في العاشرة مساء أمس السبت وتم إخماده ولكنه تجدد مرة ثانية وأخليت العمارة من السكان، وأرجع السبب إلى أن زيادة الضغط على ماكينات المصنع تسبب في الحريق والذي ازاداد لتفاعله مع الأحذية والبلاستيك، مشيرا إلى مهاتفته لجارهم صاحب المصنع دون رد منه.

مصنع حريق فيصل مكون من 3 طوابق، وفسرت مصادر مطلعة عدم تمكّن قوات الحماية المدنية بالجيزة من إخماده بشكل كامل بسبب وجود مواد داخل المصنع تساعد على الاشتعال.

وأشارت التحريات والتحقيقات من قبل الأجهزة الأمنية، التي تجري تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث، إلى أن الواقعة بدأت بنشوب حريق في مخزن أحذية يمتد على مساحة 1000 متر لعقار بمنطقة فيصل، وعليه انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق ودفعت بسيارات إطفاء لمكان الحريق في حي الهرم.

كما فرضت القوات كردونا أمنيا في محيط الحريق حتى يتمكنوا من محاصرته ومنع امتداده، واستمرت عميلة إخماد اللقاح قرابة الـ 15 ساعة منذ اندلاع النيران وحتى اللحظة، كما أن القوات مستمرة في تواصل جهودها من أجل أن تخمد الحريق.

إصابة 3 أفراد من «الحماية المدنية» في حريق فيصل

كما أفادت مصادر بمحافظة الجيزة بإصابة 3 أفراد من قوات الحماية المدنية أثناء إخماد حريق فيصل، ونقل 2 منهم إلى مستشفى الهرم بينما الثالث أجريت عملية إساعافه داخل مكان الحريق، مؤكدة على عدم وجود إصابات بين المدنيين.

معاينة حريق فيصل: ماس كهربائي وراء اشتعال النيران

المعاينة المبدئية لمكان حريق مصنع الأحذية في فيصل عن وقوعه على مساحة 1000 متر، وأن ماس كهربائي في الطابق الأرضي هو سبب نشوب الحريق وعليه كان الامتداد للطابقين أول وعلوي، وأن سبب حريق فيصل وجود مواد سريعة الاشتعال في المبنى ما زاد من سرعة انتشاره.