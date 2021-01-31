التحريات: شدة النيران أسقطت سقف غرفة «مخزن فيصل» على رجال الإطفاء

تواصل أجهزة الأمن في محافظة الجيزة، جهودها للسيطرة على حريق مخزن «الكاوتش» في منطقة فيصل، بالقرب من حى الهرم، حيث أخلت القوات عقارا مكونا من 14 طابقا يحتوي على 108 شقق تسكنها 15 أسرة، وذلك بعد سقوط سقف مخزن الأحذية جراء استمرار النيران على مدار قرابة 15 ساعة متواصلة.

التحريات: شدة النيران أدت إلى انهيار أجزاء من السقف

وكشفت التحريات والتحقيقات، التي جرت تحت إشراف اللواء رجب عبد العال، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث، عن أن «البدروم» لا يوجد به أي نوافذ تساعد على إخماد النيران ما تسبب في صعوبة عملية إخماد النيران.

واضطرت قوات الإطفاء إلى التعامل من باب المدخل الوحيد للبدروم، الذي يحتوي على مواد تساعد على الاشتعال، وتبين من التحريات أن استمرار وشدة النيران أدت إلى انهيار أجزاء من السقف على القوات.

وذكرت تحريات المباحث التي جرت بمعرفة اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية، والعميد طارق حمزة رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، أن بداية الواقعة كانت بنشوب حريق داخل مخزن كاوتش على مساحة 1000 متر لعقار بمنطقة فيصل.

بمجرد تلقى البلاغ، انتقلت عدد من سيارات الإطفاء تحت قيادة اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية، إلى مكان البلاغ، وجرى فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده.