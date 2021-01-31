«زراعة الإسكندرية» تكافح حشرة الخريف بالمصائد الفرمونية «صور»

تشن مديرية الزراعة بالإسكندرية، برئاسة المهندس طارق زكي صالح مدير المديرية، حملات كبرى للتصدي والحد من الإصابة حشرة الحشد الخريفية «حشرة الخريف الجياشة»، وذلك لخطورتها على كثير من المحاصيل الزراعية، وأهمها الذرة.

وشيدت مديرية الزراعة، المصائد الفرمونية التي تصطاد تلك الحشرات، وتحد من خطورتها في الحقول والمزارع، وذلك بناء على تعليمات الإدارة المركزية لمكافحة الآفات.

وقال المهندس أيمن عبدالستار علي، مدير إدارة المكافحة، إنه يتم متابعات دورية على تلك المصائد، أحدثها حين قام المهندس محمود محمد إسماعيل مسئول المحافظة، بمتابعة المصائد الفرمونية بزمام برج العرب.

مصائد برج العرب خالية من دودة الحشد الخريفية

وأوضح أن عملية المتابعة تعمل على تنظيف المصيدة وتغيير الفرمون والشريط القاتل وفحص الحقل والحقول المتاخمة، مؤكداً أن اللجنة لم تجد أثر لفراشات حشرة الحشد وتواجد فقط دودة ورق القطن.

كما قامت اللجنة المكونة من مهندسي المكافحة بمديرية الزراعة بالإسكندرية، بمتابعة زراعات القمح تنفيذاً لتعليمات الادارة العامة لمكافحة الافات بتكثيف المرور لتفادي الإصابة بالاصداء خلال الفترة الحالية والمقبلة.

ما هي دودة الحشد الخريفية؟

جدير بالذكر أن دودة الحشد الخريفية عبارة عن آفة حشرية يمكن أن تصيب أكثر من 80 نوع نباتي وتسبب ضرر بالغ لمحاصيل الحبوب الهامة اقتصاديا مثل الذرة الشامية، الأرز، الذرة الرفيعة وكذلك لمحاصيل الخضر والقطن، الموطن الأصلي لهذه الحشرة هو المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية في القارة الأمريكية.

ويعتبر الطور اليرقي للحشرة هو الطور الضار، وتقوم الحشرة بالتكاثر بمعدل عدة أجيال في السنة الواحدة وتستطيع الحشرات الكاملة «الفراشات» الطيران لمسافات طويلة تصل إلى 100 كم في الليلة الواحدة.

وتتغذي دودة الحشد الخريفية غالباً على أوراق الذرة ونادرا ما تصيب النورات المؤنثة، والذرة المصاب أكثر عرضة لوجود السموم الفطرية كالأفلاتوكسينات.