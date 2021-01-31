إصابة شخص في انهيار «بلكونة» بالغربية

شهد شارع إبراهيم واصل بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، سقوط أجزاء من «بلكونة» بشكل مفاجئ، ما أسفر عن إصابة أحد الأشخاص كان متواجدًا بها.

وتلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفرالزيات، بورود بلاغ من الأهالى بانهيار بلكونة منزل بالطابق الثالث في شارع إبراهيم واصل بدائرة المركز، وإصابة مواطن بكسور وجروح في مختلف أنحاء جسده، بعدما سقطت به البلكونة أثناء الجلوس فيها.

ونُقل المصاب إلى المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في ظروف وملابسات الواقعة، وتم إخطار الجهات المختصة لمعاينة العقار الذي شهد الواقعة، للتأكد من سلامته من عدمه وعدم حدوث أي أعمال انهيار اجزاء منه.