صحة الشرقية: استقرار حالة مصابين نتيجة انهيار "بلكونة" في بلبيس

أكد مصدر طبي بمديرية الشئون الصحية في محافظة الشرقية، قبل قليل، استقرار حالة الفتاة والرجل المصابين في انهيار شرفة منزل"بلكونة"، بدائرة مركز بلبيس.

وتلقى مدير أمن الشرقية، اللواء إبراهيم عبد الغفار، اليوم الثلاثاء، إخطاراً يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة بلبيس، بانهيار شرفة منزل في أحد الشوارع بمدينة بلبيس، مما أسفر عن إصابة ابنة صاحب المنزل ورجل تصادف مروره وقت الحادث.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وفي وقت سابق، تلقت غرفة الأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الشرقية بلاغاً بنشوب حريق في أحد المخابز بمنطقة "القومية"، على بعد أمتار قليلة من مبنى المحافظة، حيث تم الدفع الفوري بسيارات الدفاع المدني والإطفاء للسيطرة على الحريق، وكذلك تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، لنقل المصابين إلى مركز الحروق والجراحات التكميلية بمستشفى ههيا المركزي.

وتبين أن المصابين هم: "م. م.ع."، 19 سنة، ويقيم بدائرة مركز ههيا، و"ك. ع. ح."، 46 سنة، يقيم بناحية أولاد صقر، و"ح. ع. أ."، 46 سنة، يقيم بدائرة مركز الزقازيق، و"أ. ر. أ."، 19 سنة، يقيم بمركز الزقازيق، و"أ. س. م."، 27 سنة، يقيم بناحية مشتول القاضي، و"أ. ص. م"، محل الإقامة ههيا، و"أ. م. ص."، 19 سنة، محل الإقامة الزقازيق، و"م. أ. أ."، 21 سنة، محل الإقامة الزقازيق، وجميعهم من العاملين بالمخبز.

وأصدر محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، توجيهات عاجلة إلى وكيل وزارة الصحة، الدكتور هشام شوقي مسعود، بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين وأعرب المحافظ عن بالغ أسفه لوقوع الحادث، متمنياً للمصابين سرعة التماثل للشفاء، مؤكداً على متابعته المستمرة لحالة المرضى لحظة بلحظة.