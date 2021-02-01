لحد البيت.. خطوات استخراج الفيش الجنائي إلكترونيا عبر موقع «الداخلية»

فى إطار العمل الجاد والمستمر بوزارة الداخلية ونحو تنفيذ سياسة الحكومة، بشأن التيسير والتسهيل على المواطنين فى الحصول على الخدمات الحكومية، تم اتخاذ الخطوات اللازمة لتفعيل عمل الحكومة الإلكترونية والتي تهدف إلى تقديم الخدمات للمواطنين عن بُعد من مقر إقامتهم دون الانتقال إلى مقر الجهاز الحكومي، وتنفيذًا للمنظومة التي تعمل بها وزارة الداخلية بتطوير الأداء الشرطي والاستعانة بأحدث التقنيات العلمية والوسائل الفنية المتاحة فى جميع إدارات الوزارة خاصة في مجال الخدمات.

وتتيح الوزارة للمواطنين إمكانية استخراج صحيفة الحالة الجنائية «الفيش والتشبيه» إلكترونيًا من خلال عدة خطوات بسيطة واستلامها خلال يومين فقط، وتستعرض «الوطن» خطوات استخراج الفيش إلكترونيًا على النحو التالي:

- الدخول على الموقع اللإلكتروني لوزارة الداخلية عبر الرابط: https://moi.gov.eg/.

- بعد ذلك قم بتسجيل الدخول إلى حسابك أو قم بإنشاء حسابًا جديدًا إن لم تقم بالتسجيل مُسبقًا.

- اضغط على قسم الأدلة الجنائية من الصفحة الرئيسية.

- بعد ذلك اضعط على إصدار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة.

- قم بإدخال البيانات المطلوبة وإدخال عنوان الإقامة وعنوان الاستلام، وفي حال تطابقهما، اضغط على خيار «عنوان الاستلام هو نفسه عنوان الإقامة».

- بعد ذلك يتم مراجعة بيانات الطلب والموافقة على الشروط واختيار طريقة الدفع والضغط على تسجيل الطلب.

- يضغط المواطن على الموافقة على الشروط والأحكام وهي كالتالي:

- يتقدم المواطن بنفسه ولشخصه لإصدار صحيفة الحالة الجنائية من واقع بيانات بطاقة الرقم القومي.

- لا تسلم الصحيفة إلا للشخص المتقدم للخدمة شخصيًا داخل جمهورية مصر العربية بعد التحقق من بطاقة الرقم القومي.

- سبق تسجيل البصمات العشرية لطالب استخراج الصحيفة بقطاع الأحوال المدنية عند استخراج بطاقة الرقم القومي بمدة لا تقل عن 15 يومًا.

- سداد الرسوم المقررة للخدمة.

- يتم الانتهاء من إجراءات إصدار الصحيفة خلال 72 ساعة من تاريخ قبول الطلب وتسليمها لمندوب البريد ليقوم بتسليمها للمواطن وفقًا للتعليمات المنظمة لإصدار صحيفة الحالة الجنائية.

- أن يكون المتقدم للحصول على الصحيفة مقيمًا بجمهورية مصر العربية وبداخلها فقط عند التقدم للصحيفة واستلامها.

- تكلفة الخدمة 77 جنيهًا بالإضافة إلى 12 جنيهًا خدمة توصيل ليكون المبلغ الإجمالي 89 جنيهًا، ويتم الاحتفاظ برقم الطلب لتتمكن من متابعته لاحقًا على رابط المتابعة من هنــــــــا.

- إذ يقوم المواطن بالاستعلام عن حالة الطلب عن طريق إدخال رقم الطلب أو رقم دفع فوري أو رقم تتبع البريد، والقيام بحل المسألة الحسابية ثم الضغط على «استعلام».