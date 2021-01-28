التوصيل لحد البيت.. خطوات استخراج شهادة الوفاة المميكنة بالبريد السريع

تعد شهادة الوفاة من أهم وأبرز المستندات التي يحرص المواطنين على استخراجها، لإجراء التعاملات الحكومية الرسمية، وخصوصا تلك التي تتعلق بصرف معاش الوالد المتوفي.

وفي إطار حرص الحكومة على الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، فعلت خدمة البريد السريع لتوصيل المستندات الرسمية والهامة للمنازل، منعا للتزاحم بالهيئات الحكومية.

وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، الإجراءات والمستندات والرسوم المطلوبة، لاستخراج شهادة الوفاة المميكنة بالبريد السريع وتوصيلها حتى المنزل، وفق الموقع الرسمي لمصلحة الأحوال المدنية، كالتالي:

الشروط المطلوبة لاستخراج شهادة الوفاة:

- أن يكون البيان مسجل على الحاسب الرئيسي.

- أن يكون الشخص المستخرج للشهادة أحد أقارب صاحب القيد، حتى الدرجة الثالثة.

- تستخرج الشهادة لمن يحمل توكيل خاص بالتعامل مع الأحوال المدنية، من أصحاب الشأن.

وللحصول عليها عن طريق الإنترنت، يجب توافر الشروط التالية:

- يجب أن تكون شهادة الوفاة مطبوعة سابقا.

- يجب كتابة اسم المتوفى واسم أمه ثلاثي أو رباعي.

- يجب أن يكون مقدم الطلب أحد الأقارب من الدرجة الأولى فقط.

إجراءات استخراج شهادة وفاة مميكنة:

- في حالة استخراجها من إحدى مكاتب مصلحة الاحوال المدنية، تقدم بطاقة الرقم القومي كإثبات شخصية بالشباك المختص.

- تستلم الشهادة من الموظف المختص بالمصلحة.

الإجراءات المطلوبة لاستخراجها عن طريق الإنترنت

- يتم الدخول على الموقع الخاص بمصلحة الأحوال المدنية، على شبكة الإنترنت الدولية.

- يتم الدخول على طلب الحصول على شهادة وفاة مميكنه.

- ثم يتم السداد من خلال فوري، أو البطاقة الائتمانية المصدرة من أي بنك.

الرسوم المطلوبة لاستخراج شهادة الوفاة:

- في حالة استخراجها من مصلحة الأحوال المدنية يكون الثمن 19 جنيها.

- في حالة استخراجها عبر خدمة البريد السريع وتوصيلها للمنزل يصل سعرها إلى 58 جنيها، بالإضافة إلى 12 جنيها رسوم توصيل الخدمة بالبريد السريع.