«أنا بالع سكينة».. تفاصيل استخراج سلاح أبيض من بطن مواطن في المنصورة

قال الدكتور أحمد حشيش، مدير مستشفى المصنورة الدولي، تعليقا على استخراج «سكين» من معدة مريض، إن المريض شاب يبلغ من العمر 20 سنة، وجاء بنفسه وقال: «أنا بالع سكينة»، وبعد إجراء أشعة، وجدوا جسما غريبا طوله 27 سنتيمترا، والشاب روى قصة غير مقنعة، وهي أنه بلعها أثناء تناول الفاكهة.

رواية غير مقنعة من الشاب

وأضاف «حشيش» في مداخلة مع برنامج «من مصر» المذاع على قناة «cbc» الفضائية، الأربعاء، وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أنه يبدو أن الشاب كان يقلد شيئا ما، لأنه بلعها بـ«ضهرها مش بالسيف بتاعها، ولو دخلت بالسيف بتاعها كانت مزقت أحشائه، ومن حسن حظه أنها دخلت بحتة بلاستك حمت أمعائه، وهي سكين مطبخ كبيرة من التي تستخدم في البيوت».

استخراج السكين من فتحة طولها 3 سنتيمترات

وتابع مدير مستشفى المصنورة الدولي، أن الشاب جاء إلى المستشفى وكان واعيا، وهو شخص عادي، وحاول إخراجها، ولم يستطع، وبعد عمل الأشعة اللازمة تم تخديره، وفتح فتحة صغيرة عند فم المعدة طولها 3 سنتيمترات، وتم إخراج السكين من بطنه، من قبل فريق طبي، مشددا: «الشاب محظوظ لأنها نزلت بالعكس، ومنزلتش بسيفها».

وكشف أن حالة الشاب حاليا جيدة بعد استخراج السكين، وهو واع ودرجته وعيه حاليا جيدة، ووظائفه الحيوية جميعها جيدة، متوقعا خروجه من المستشفى بعد يومين أو ثلاثة.

رسالة طمأنة إلى المواطنين

ووجه مدير المستشفى، رسالة طمأنة إلى المواطنين، قال فيها إن هناك تعليمات من وزارة الصحة أنهم لا يحاربون فيروس كورونا فقط، ولكنهم مستعدون لأي طارئ، وتقديم المساعدة اللازمة لرواد المستشفى.

كان فريق من أطباء مستشفى المنصورة، أعلنوا عن استخراج سلاح أبيض «سكين» من بطن مريض كان قد ابتلعها وذهب إليهم لتلقي العلاج.