عاجل.. مصادر: إزالة عقار حريق الهرم بعد حريق استمر 18 ساعة

كشفت مصادر مطلعة بالتحقيقات التي تجرى في واقعة حريق مخزن حي الهرم، عن أن قوات الشرطة سوف تزيل العقار الذي نشب فيه الحريق، واستمر قرابة 18 ساعة متواصلة بسبب تآكل الجدران والأعمدة من قوة النيران، بعد أن بدأت بالاشتعال في مخزن الكاوتش، والتهمت النيران محتوياته بالكامل.

وأدى الحريق إلى إغلاق الطريق الدائري نتيجة الدخان الكثيف المنبعث من ألسنة النيران، وهو ما تسبب في حدوث تكدسات مرورية.

مواد تساعد على الاشتعال

وأضافت المصادر، أن أسباب استمرار الحريق على مدار الساعات الماضية، بسبب وجود مواد تساعد على اشتعال النيران مرة أخرى داخل المخزن.

وأوضحت أن قوات الحماية المدنية تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية، تواصل جهودها لإخماد ألسنة اللهب على مدار الساعات الماضية، وأن هناك ما يقرب من 40 ضابطا وفرد من قوات الحماية المدنية يقومون بعمليات الاطفاء، ولكن هناك مواد تساعد على الاشتعال.

إنقاذ 15 أسرة من الحريق

وتمكنت القوات من إنقاذ 15 أسرة من قاطني العقار المكون من 14 طابقا عقب اندلاع النيران، حيث جرى إخلاء 3 عقارات بجواره خوفا من سقوط العقار بشكل مفاجئ نتيجة الحريق.

وتبين أن قوات الحماية المدنية والشرطة وبحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، فرضت كردونا أمنيا في محيط الحريق، إضافة إلى تطبيق تحويلات مرورية أعلى الطريق الدائري نتيجة الدخان الكثيف الناتج عن الحريق، الذي تسبب في تكدس مروري، لحين الانتهاء من السيطرة على الحريق.