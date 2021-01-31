الجامعة اليابانية تبتكر معقما جديدا لمواجهة كورونا: صديق للبيئة

نجح فريق بحثى بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا في برج العرب غرب الإسكندرية، بعد أشهر من البحث والدراسة، في ابتكار معقم جديد عالي الكفاءة للقضاء على فيروس كورونا المستجد، وذلك باستخدام تكنولوجيا النانو.

وقال الدكتور ساتوشى جوتو نائب رئيس الجامعة للبحوث، إن الفريق المشارك فى المشروع البحثي بذل مجهودًا عاليًا ومضاعفًا، وأشاد بحجم المجهود المبذول وبجودة وكفاءة المعقم الجديد.

وأشار نائب رئيس الجامعة للبحوث، إلى اهتمام الجامعة بالبحث العلمي وتشجيع الاختراعات والتعاون المشترك بين العلماء المصريين واليابانيين.

وأكد الدكتور محسن غالي، الأستاذ بقسم مواد الطاقة بمعهد العلوم الأساسية والتطبيقية بالجامعة، أن المشروع البحثي ممول من هيئة «الجايكا»، واستغرق 6 شهور، حيث نجح فريق البحث فى استخدام مواد جديدة تم استخلاصها من عناصر طبيعية 100% وبطريقة محلية الصنع تعتمد على تكنولوجيا النانو، لافتًا إلى استخدام تلك المواد كمعقم عالية الكفاءة ضد البكتريا والفطريات والفيروسات، خاصة فيروس كورونا.

وأشار الأستاذ بقسم مواد الطاقة بمعهد العلوم الأساسية والتطبيقية بالجامعة، إلى أن المعقم الجديد لا يحتوي على أي كيمياويات أو أي نوع من أنواع الكحول، ومن ثم فهو صديق للبيئة، ويمتاز بأن تكلفة المادة الفعالة به وتركيزها أقل بكثير من المنتجات المستوردة وبذات الكفاءة والجودة.

وتنتشر الموجه الثانية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في كل دول العالم، حيث يسجل يومياً آلاف الإصابات وحالات الوقاة.