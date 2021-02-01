الصحة لـ«الحوامل»: تجنبوا الاختلاط بمصابي الإنفلونزا

ناشدت وزارة الصحة والسكان السيدات الحوامل بعد الخروج من المنزل خاصة مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، ونصحت الوزارة السيدات بضرورة ارتداء الكمامات حال الخروج من المنازل والبعد عن الأماكن المزدحمة، وقامت الوزارة بتقديم مجموعة من النصائح للحوامل يستعرضها «الوطن» من خلال هذا التقرير.

قالت الوزارة فى منشور توعوي لها على المرأة الحامل أن تقوي جهازها المناعى من خلال الاهتمام بتناول الخضروات والفواكه الغنية بالفيتامينات وخاصة فيتامين سي.

وشددت على ضرورة تجنب لمس الاسطح فى الأماكن العامة وكذلك تجنب لمس الوجه والأنف دون غسل اليدين جيدا والإكثار من شرب المياه والسوائل الطبيعية.

تجنبوا الاختلاط بالمصابين بالانفلونزا الموسمية

وتابعت الوزارة لابد من تجنب الاختلاط المباشر بالمصابين بأعراض الإنفلونزا واستشارة الطبيب بالفيتامينات والمكملات الغذائية الطبية أثناء فترة الحمل وذلك لتعزيز صحة الجنين وحمايته من الأمراض والعدوى.

وأكدت على ضرورة المداومة على غسيل اليدين لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون وتجفيفهما جيدا.

وذكرت الوزارة أنه وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وكشف مصدر مسؤول بالوزارة لـ «الوطن» عن انخفاض المنحنى الوبائي في مصر في منتصف شهر يناير وحتى الآن مقارنة بشهر ديسمبر، مشيرا إلى انخفاض عدد المترددين على المسشتفيات سواء العزل أو الصدر والحميات بنسبة تصل إلى 50%، مشيرا إلى أن مصر تخطت ذروة انتشار الفيروس، داعيًا المواطنين بالتحلي بالصبر والالتزام بطرق الوقاية حتى نستمر في الانخفاض ونسيطر على الفيروس.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع درجات الاستعداد القصوي فى مستشفيات الوزارة على مستوى الجمهورية، ومتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة لاتخاذ الإجراءت الازمة للوقاية من المرض أو أى من الفيروسات المعدية الأخرى.