«صيادلة الإسكندرية» تحصل على 50 حكما لزيادة أجورهم بالمستشفيات الجامعية

أعلنت نقابة صيادلة الإسكندرية، اليوم الأحد، عن تمكنها من الحصول على ما يقارب من 50 حكم لصالح صيادلة المستشفيات الجامعية بالإسكندرية، حتى الوقت الراهن، وذلك لتنفيذ قرار رئيس الجامعة بأحقيتهم بزيادة الأجور الإضافية ومقابل الإشراف و معاونة الأبحاث.

وأوضحت النقابة، في بيان رسمي لها، أنها سوف تحصل على كافة الاحكام الخاصة بصيادلة المستشفيات الجامعية بنهاية فبراير 2021، حيث يستمر القضاء الإداري خلال شهر فبراير في اصدار كافة الاحكام، وذلك بمعدل 132 قضية بجلسة 9 فبراير المقبل، و11 قضية بجلسة 16 فبراير ذاته.

ووضعت النقابة قائمة تضم أسماء الصيادلة الصادر لصالحهم الاحكام مؤخرًا، وهم: «هناء محمد احمد، فتحية صالح خميس، ايمان محمد احمد عثمان، صفاء حسن محمد حسن، هاله حسن صالح العجمي، سوزان شنوده، هبة الله محمد جلال، هاله أحمد عبد الرحيم، سحر محمد رشدي، جيهان محمد عبدالحميد، سناء حافظ عبد المعطي، نهله محمود رمضان».

وتتابع الإدارة القانونية بنقابة صيادلة الإسكندرية الحصول على الصيغ التنفيذية لهذه الاحكام، وجار التواصل بين الدكتور محمد أنسي الشافعي نقيب صيادلة الإسكندرية والدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس الجامعة والدكتور وائل نبيل عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية للعمل علي تنفيذ الأحكام للزملاء الحاصلين علي الصيغ التنفيذية.

ووجهت النقابة، في ختام بيانها، طلب لمن لم يسدد من الصيادلة مصروفات المحكمة الرسمية، ترجو منهم سرعة السداد مع العلم ان المطلوب فقط سداد مصروفات المحكمة، كما تم توفير أرقام تليفونات، يتمكن من خلالها الصيادلة الوصول إلى الإجابات على المزيد من الاستفسارات لديهم، حيث يمكنهم التواصل مع الصيادلة الاوائل المشرفين داخل كل مستشفى عبر تلك الأرقام تليفونيًا أو من خلال تطبيق «الواتس اب».