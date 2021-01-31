الأورمان توزع 600 كيلو لحوم و300 «لحاف» على محدودي الدخل ببني سويف

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، نائبه الدكتور عاصم سلامة، لحضور فعالية تسليم حزمة من المساعدات العينية ما بين لحوم مجمدة وبطاطين، مقدمة من جمعية الأورمان للفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، وذلك في حضور إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وإمام أحمد إمام مدير مشروعات جمعية الأورمان ببني سويف، وذلك وسط التزام تام بالإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

وخلال الفعالية، تم تسليم 600 كيلو لحوم مجمدة، و300 لحاف فايبر على عدد من عمال مشروع النظافة، حيث أكد الدكتور عاصم سلامة، على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والمساهمة مع الجهاز التنفيذي بالمحافظة للتيسير على المواطنين، خاصة الأولى بالرعاية وتوفير إحتياجاتهم، معربا عن تقديره للمجهودات الكبيرة التي تقوم بها جمعية الأورمان في خدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية واستهداف القرى الأكثر إحتياجاً، وتكثيف المساعدات بها.

ومن جهته، أعرب إمام أحمد مدير مشروعات الجمعية عن تقديره للمحافظ، لتوجيهاته لأجهزة المحافظة التنفيذية بتقديم التيسيرات للأنشطة والفعاليات والمبادرات التي تنفذها الجمعية، ومعربا عن تقديره لنائب المحافظ الدكتور عاصم سلامة لحضوره ودعمه لفعاليات اليوم، مشيرا إلى أن ما تم توزيعه اليوم يأتي ضمن خطة الجمعية لتوزيع 55 طن لحوم مجمدة تستهدف 27 ألف أسرة، بجانب توزيع 13 ألف لحاف وبطانية على مدار 3 أشهر، والتي بدأت منذ 10 يناير الجاري وتستمر حتى 11 مارس المقبل، مشيرا إلى أنه جاري استكمال أعمال التوزيع على الفئات الأولى بالرعاية من الأرامل والمطلقات وذوي الإعاقة والمسنين ومحدودي الدخل بقرى وعزب ونجوع المحافظة، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية وتحت إشراف التضامن والوحدات المحلية.