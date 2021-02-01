«التأمينات»: بدء صرف معاشات فبراير لـ10.5 مليون مواطن.. اليوم

تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، صرف معاشات شهر فبراير لنحو 10 ملايين و500 ألف مواطن، اليوم الاثنين الموافق 1 فبراير 2021، حيث سيتمّ البدء بالشريحة الأولى البالغ عدددها نحو 2 مليونا و400 ألف مواطن.

وأكدت الهيئة، أن جميع المنافذ البالغ عددها 18 ألفا و402 منفذا جاهزون لاستقبال أصحاب المعاشات والمستحقون عنهم.

تقسيم صرف المعاشات إلى 3 شرائح

وأوضحت القومية للتأمينات، أنه سيتمّ تقسيم صرف المعاشات إلى ثلاث شرائح كما هو متبع بالشهور السابقة كالتالى:

- الشريحة الأولى والمقدر عددهم 2 مليونا و400 ألف مواطن، يبدأون صرف استحقاقاتهم التأمينية اعتباراً من صباح اليوم الاثنين الموافق 1 فبراير2021، والثلاثاء 2 فبراير، وذلك لمن يتقاضون أقل من 1000 جنيه.

الأربعاء صرف معاشات الشريحة الثانية

- تبدأ الشريحة الثانية التي تتقاضى أقل من 2000 جنيه يوم الأربعاء الموافق 3 فبراير، والخميس 4 فبراير2021، وذلك في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم ومواجهة فيروس كورونا المستجد.

أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، على إمكانية صرف كل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلي أو كارت «ميزة» ، من صرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصراف الآلي، والمقدر عددها بـ12 ألف ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية اعتباراً من اليوم .

وفى هذا السياق بدأ بنك ناصرالاجتماعى، وفقا لتوجيهات الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك، باتخاذ الاستعدادات اللازمة لصرف معاشات شهر فبراير 2021 من البنك ،مع الالتزام ، بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار.

وأكد محمد عشماوى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر -العضو المنتدب للبنك، أنه تم التنبيه على كل الفروع، بالالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك فى إطارالإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.