بعد حريق الهرم.. تعرف على الطرق البديلة لـ«الدائري»

تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد حريق بجوار سلم حي الهرم نشب في مخزن كاوتش بجوار عقار خالِ من السكان، وذلك بعد أن دفعت وقت نشوب الحريق بـ8 سيارات إطفاء و3 سيارات بها خزانات مياه.

وفرضت قوات الحماية المدنية والشرطة وبحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، كردونًا أمنيا في محيط الحريق، إضافة إلى تطبيق تحويلات مرورية أعلى الطريق الدائري نتيجة الدخان الكثيف الناتج عن الحريق، الذي تسبب في تكدس مروري، لحين الانتهاء من السيطرة على الحريق.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» طرقًا بديلة للهروب من زحام الطريق الدائري على النحو التالي:

- يفضل أن يسلك المواطنون بدلًا من الطريق الدائري، طريق الهرم الرئيسي أو يسلك شارع خاتم المرسلين بمنطقة العمرانية ومنه إلى شارع ترسا الموازي لشارع الهرم والممتد حتى منطقة المريوطية.

- القادم من محور عرابى ويرغب بالسير تجاه أعلى الطريق الدائري في اتجاه مناطق محور 26 يوليو والمريوطية، يسلك الاتجاهات الآتية: يقوم باستكمال السير اتجاه مطلع الطريق الدائري المؤدي إلى مناطق الوراق ثم الصعود لمحور الضبعة في الاتجاه المؤدي إلى مدينة 6 أكتوبر، ثم النزول مرة أخرى مباشرة من المنزل المؤدي إلى الطريق الدائري في اتجاه محور 26 يوليو والمريوطية، كما يفضل للقادم من محور أحمد عرابي اتجاه الطريق الدائري اتجاه مناطق المريوطية، أن يسلك محور 26 يوليو من أمام نادي الترسانة.

وأوضحت الخريطة التفاعلية عبر تطبيق وزارة الداخلية على الهاتف المحمول، وجود كثافات مرورية بشارع الجامعة اتجاه ميدان الجيزة، وكثافة مرورية للقادم من كوبري عباس اتجاه ميدان الجيزة، وكثافة مرورية على كوبري 15 مايوه اتجاه محور 26 يوليو.

جدير بالذكر أن القوات تمكنت من إنقاذ 15 أسرة من قاطني العقار المكون من 14 طابقًا عقب اندلاع النيران، حيث جرى إخلاء 3 عقارات بجواره خوفا من سقوط العقار بشكل مفاجئ نتيجة الحريق.