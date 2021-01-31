وزير النقل يعد بالانتهاء من كل المشروعات المفتوحة قبل 2024

عقب وزير النقل المهندس كامل الوزير، على عدد من الملاحظات التي عرضها النواب، بتوجيه الشكر للنواب على حفاوة الاستقبال، وكذلك العمل معا من أجل تحقيق كل مطالب النواب التي تعكس مطالب المواطنين.

وأشار إلى أنه تابع كل هذه المشكلات، وسيعمل خلال المرحلة المقبلة على حلها، خصوصا أن أغلبها موضوعة في التخطيط المستقبلي لعمل الوزارة، موضحا أن الوزارة وضعت خطة مستقبلية من أجل التطوير، وبإمكانات الدولة المتاحة.

ولفت إلى أنه يضغط على وزارة التخطيط، ويحاول الحصول على المزيد من الميزانية، لعمل العديد من المشروعات، بحكم أن وزارته وزارة خدمية في المقام الأول.

ووعد الوزير، بالانتهاء من المشروعات المفتوحة قبل عام 2024، بحسب المخطط لها، منوها بأن الوزارة تدفع التعويضات لمن يتم الإخلاء لهم من بيوتهم، نتيجة للاستفادة منها في توسيع المشروعات، ولن نقل أحد إلى مخيمات أو غيرها، لكن نحن حريصون على نقلهم إلى المكان المخصص لهم.

وأكد أنه سيرد على هذه الطلبات كتابة إلى النواب كل في مجال مشكلته ومشكلة دائرته، مشيرا إلى أن سيعمل على مدار الساعة من أجل المواطنين.

ويواصل مجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، عقد الجلسات العامة لاستكمال الاستماع لبيانات الوزراء عن المواقف التنفيذية لإنجاز برامجهم في اطار تنفيذ برنامج الحكومة «مصر تنطلق»، والخطة والرؤية المستقبلية للوزارة وذلك استكمالا للاستماع لبيان الحكومة.

و‏تشهد جلسة اليوم، إلقاء بيان وزير النقل عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان المهندس وزير البترول والثروة المعدنية، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة أيضا.

‏وتشهد جلسات غدا الاثنين، إلقاء بيان الدكتور وزير المالية عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان وزيرة التضامن الاجتماعي، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

ويشهد الثلاثاء، إلقاء بيان المستشار وزير العدل عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان وزيرة التجارة والصناعة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

وي‏شهد الأربعاء بمجلس النواب، إلقاء بيان الدكتور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان الدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.‏

ومن المقرر أن يشهد يوم الخميس، إلقاء بيان الدكتور وزير السياحة والآثار عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وكذلك بيان الدكتورة وزيرة الصحة والسكان عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.