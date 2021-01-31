وزير النقل: في انتظاركم كل ثلاثاء.. والسيسي كلفنا بخدمة محدودي الدخل

قال كامل الوزير وزير النقل، إنَّه تمّ تخصيص يوم الثلاثاء من كل أسبوع للقاء النواب بمقر الوزارة لتبادل وجهات النظر معهم حول الكثير من الأمور والقضايا المرتبطة بقطاع النقل وبحث الطلبات التي يتقدمون بها بهدف زيادة حجم الإنجاز في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف وزير النقل، خلال مشاركته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أنَّ وزارة النقل تنفذ خطة للنهوض بقطاعات النقل المختلفة، في إطار الموازانات المخططة والمحددة لها ولتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير خدمات النقل المختلفة والارتقاء بها لصالح المواطن المصري وخاصةً محدودي الدخل.

واستكمل وزير النقل، خلال كلمته، أنَّهسيتمّ إنشاء محاور عرضية جديدة علي النيل من منظور تنموي شامل وليس مجرد الربط بين ضفتي النيل وتقليل المسافات البينية بين المحاور إلى 25 كم وربط المراكز الحضرية بمراكز النشاط الاقتصادي والإنتاجي والعمل على الخروج من الوادي الضيق وتعمير مناطق جديدة غير مأهولة من خلال خفض أزمنة الرحلات.

ونوه وزير النقل، إلى أنَّه تمّ تطبيق مجموعة من السياسات المرنة والشاملة والمتطورة، أبرزها توفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكات وسائل النقل والتوسع فى وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البري والسككي مع الدول الأفريقية والعربية المجاورة وإدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمي فى مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط.

وعن مشروعات وزارة النقل خلال الفترة من 2014 حتي 2024، أشار «الوزير»، إلى أنَّه تمّ التخطيط لتنفيذ 2173 مشروعًا بـ1522مليار جنيه بكل، وانتهاء تنفيذ 1273 مشروعًا بـ355.6 مليار جنيه، وجار استكمال 760 مشروعًا بـ495 مليار جنيه، ومخطط بدء تنفيذ 140 مشروعًا بـ671,4 مليار جنيه لتنتهي خطة تطوير قطاعات وزارة النقل في عام 2024.

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