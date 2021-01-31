إصابة ثلاثة أشخاص في تصادم 3 سيارات بزراعي أسيوط

أصيب ثلاثة أشخاص فى حادث تصادم وقع اليوم بين ثلاثة سيارات، أحدها ملاكي واثنين «نصف نقل» بطريق «أسيوط- المنيا» الزراعي بدائرة مركز منفلوط، وجرى نقل المصابين للمستشفى المركزي.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين ثلاث سيارات، على الطريق السريع الزراعي «أسيوط- المنيا» أمام قريه الكسان التابع لبني رافع بدائرة المركز ووقوع مصابين.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف وبالمعاينة والفحص، تبين وقوع الحادث بين سياره ملاكي رقم (1239 ى د ر) وسيارة نصف نقل رقم (2795 ن ب س) وأخرى نصف نقل رقم (6984 ى د ا).

نجم عن الحادث إصابه كل من (محمود صبحي علي، 24 سنة، مقيم بديروط - رمضان عادل عبد المعز 25 سنة مقيم بمنفلوط - ياسين صياد ياسين 24 سنة مقيم بمنفلوط) وتم نقلهم لمستشفى منفلوط المركزي والحالة العامة مطمئنة، وجاري إرسال لودر لفتح الطريق وجاري تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

يشار إلى أن محافطة أسيوط واحدة من أكثر محافظات الجمهورية التي تشهد حوادث مرورية مميتة، لأسباب تتنوع ما بين سوء حالة الطرق وعدم صيانتها، أو تجاهل معايير السلامة، أو عدم الالتزام بقوانين المرور، فضلا عن انتشار المطبات والحجارة فى منتصف الطريق وبصورة عشوائية، التي تصطاد ضحاياها يوميا، وسط الظلام الذى يخيم على غالبية الطرق خلال الليل.