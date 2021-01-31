إطلاق النسخة 13 من مسابقة الاتحاد الأوروبي للتصوير في مصر

أطلق وفد الاتحاد الأوروبي في مصر النسخة الثالثة عشر من مسابقة التصوير الفوتوغرافي بعنوان «رحلة إلى ماضي مصر ومستقبلها»، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، ووزارة البيئة، ووزارة الدولة للإعلام.

وأكد وفد الاتحاد الأوروبي فى بيان له، اليوم الأحد، أن المسابقة تهدف إلى تشجيع هواة التصوير الفوتوغرافي في كل أنحاء مصر، لتصوير جمال المعالم الأثرية التاريخية، والمشروعات الحديثة المتميزة، والصلة بين حضارة مصر ومشروعات التنمية المستدامة الحديثة المنفذة في العديد من المجالات.

يقدم وفد الاتحاد الأوروبي، جوائز للفائزين الثلاثة الأوائل، بالإضافة إلى إقامة معرض يضم أفضل 30 صورة، وتمنح وزارة السياحة والآثار، جائزتين خاصتين لأفضل الصور، ترويجا لقطاع السياحي.

وتقدم وزارة البيئة، ممثلة في حملة «إيكو إيجيبت»، جائزة خاصة لأفضل صورة تم التقاطها في محمية طبيعية.

وتهدف حملة «إيكو إيجبت» التي تم إطلاقها في سبتمبر 2020، إلى زيادة الوعي بأهمية البيئة والموارد الطبيعية والترويج للسياحة البيئية.

المصورون مدعوون لإلقاء الضوء على ثراء الحضارة المصرية وجمالها وتراثها وثقافتها، والترويج للمواقع السياحية المصرية وقطاع السياحة البيئية، بما في ذلك صور الحياة البرية وتنوع النباتات في البلاد، وتسليط الضوء على المشروعات العملاقة الحديثة المنفذة في الدولة بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وآخر موعد للتقديم يوم الإثنين 15 مارس 2021، ويمكن للمصورين الراغبين في المشاركة التقديم عبر الإنترنت من خلال الموقع التالي: www.euphotocompetition.com/egypt

وتهدف المسابقة، التي تنظم منذ عام 2008، إلى تعزيز الحوار الثقافي بين المصريين والأوروبيين وإبراز الشراكة القوية بين الاتحاد الأوروبي ومصر.