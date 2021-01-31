اقتصادي: انخفاض النمو إلى 2.5% بسبب كورونا إنجاز مقارنة بدول كبرى

قال الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية، إن معادلة الحفاظ على صحة الإنسان والاقتصاد خلال أزمة انتشار فيروس كورونا كانت صعبة، لكن الحكومة المصرية استطاعت التعامل مع هذا الموقف الصعب، ولا تزال كذلك، لافتًا إلى أنها اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية مثل وقف بعض الأنشطة وتحديد ساعات العمل وحظر التجول، واستجاب أفراد المجتمع حرصا منهم على نجاح هذه المعادلة.

وتابع، «استطاعت الحكومة خفض معدلات الإصابات والوفيات»، مشددا على أن الدولة المصرية تعاملت بشفافية ما أدى إلى الثقة في ما تتخذه من إجراءات، وبالتالي استجابة الجمهور لأي قرارات تتخذها، لأنها تعي جيدًا أنها تصل في مصلحة الوطن والاقتصاد والمواطنين أنفسهم.

وأضاف البنا، في مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن الحكومة المصرية أصرت على استكمال المشروعات القومية، وكان ذلك السبب الرئيس في الحفاظ على أمن الاقتصاد المصري الذي حقق معدلات نمو إيجابية ولا يزال، وبالرغم من أنه انخفض إلى 2.5%، لكن هذا الأمر يعد إنجازا لأن الاقتصاد المصري حصل على معدل نمو إيجابي في العام الماضي، ويعتبر من الاقتصاديات العالمية القليلة التي حققت معدلات نمو عالمية.

وتابع بأن الدول الصناعية الكبرى، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ومعظم الدول الأوروبية، تعرضت لانكماش وتراجع في الناتج المحلي الإجمالي والناتج القومي، لكن ما تحقق في مصر فإنه انعكس على الشعب المصري والحكومة ورجال الأعمال.

وأشاد البنا برجال الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قائلا إنها احتفظت بالعمالة لديها بالرغم من أنها كانت تحقق إيرادات منخفضة، لكنها فضلت الحفاظ على رأس المال البشري حتى لا تخسر مصر هذه القدرات بسبب انصرافها عن العمل لفترة طويلة: «الحفاظ على معدلات التشغيل ولو بنسب منخفضة حافظ على رأس المال البشري».