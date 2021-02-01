4 ملايين شخص لا يحتفلون بأعياد ميلادهم خلال شهر فبراير 2021

يبدأ اليوم الاثنين، شهر فبراير، وهو الشهر الثاني في السنة الميلادية المعروفه بالتقويم الجريجوري، وهو أقصر شهور السنة، والوحيد الذي يبلغ عدد أيامه 28 أو 29 يوما، حيث يكون الشهر 29 يوما في السنة الكبيسة، وذلك في السنين التي يمكن قسمتها على أربعة، وفيما عدا ذلك فإن الشهر 28 يوما، وهو له العديد من الأسماء، إذ يطلق عليه «فبراير» في مصر والسودان والمغرب وبعض بلدان الخليج، في حين يسمى «شباط» في بلاد الشام والعراق، و«فيفري» في تونس والجزائر.

الأسماء التاريخية لشهر فبراير: «الشمس» و«الكرنب»

كما أن لهذا الشهر العديد من الأسماء التاريخية في عدة شعوب عالمية، حيث يسمى شهر الشمس لدى الشعوب الأنجلو-الساكسونية، وشهر الكرنب حسب تسمية شارل الأعظم إمبراطور ملك الفرنجة في القرن التاسع الميلادي، وفي التقويم الياباني القديم، يطلق عليه شهر كايزاراجي، كما أنه أحيانا يسمى مومتسوكى أو كونوميتسوكي ،وفي اللغة الفنلندية يسمى هيلميكو أي شهر اللؤلؤ.

ويبلغ عدد أيام شهر فبراير هذا العام «28 يوما»، وهو ما يعني حرمان نحو 4 ملايين شخص حول العالم من الاحتفال بعيد ميلادهم الذي يوافق يوم 29 فبراير، وذلك بحسب إحصائيات دولية.

فبراير أدخل في التقويم لأول مرة عام 700 قبل الميلاد

وسمي هذا الشهر بتلك التسمية نسبة إلى «فيبروس» إله النقاء الروماني، وقد أضيف هذا الشهر للتقويم الروماني عام 700 قبل الميلاد، حيث قام رومولوس خليفة الملك نوما بومبيليوس بإضافة الشهور يناير وفبراير ليصبح التقويم مساويا للسنة القمرية، وقد كان فبراير حسب ما إقترحه نوما يحتوى على 29 يوم (30 يوم في السنة الكبيسة)، ولكن أغسطس قام بحذف يوم من شهر فبراير ووضعه في شهر أغسطس (والذي تم تسميته كذلك للشهر تكستاليليس) وذلك لتمجيد اسمه، بحيث لا يحتوى شهر يوليوس قيصر يوليو على أيام أكثر.

وبحسب ذلك كان فبراير في الأصل آخر الشهور في التقويم الروماني، حيث كانت السنة تبدأ في مارس، وفي فترات معينة قام القساوسة الرومان بإضافة شهر ميرسيدونيوس لربط السنة بالفصول.

ويبدأ فبرايرفي علم التنجيم عندما تكون الشمس في برج الجدى وينتهي في برج الدلو، وفلكيا عندما تبدأ الشمس في برج الدلو وتنتهى في برج الحوت.