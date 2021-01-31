«التعليم» تعلن آليات عقد امتحانات النقل والشهادة الإعدادية 14 فبراير

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ الوزارة تعلن آليات عقد امتحانات النقل والشهادة الإعدادية يوم الأحد الموافق 14 فبراير المقبل، بعد تأجيلها بسبب زيادة أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا، طبقا للبيانات الرسمية لوزارة الصحة، مؤكدا أنّه لا يوجد أي قرار بإلغاء أو تأجيل الامتحانات، وامتحانات الترم الأول ستعقد مهما كانت الظروف.

وأضاف وزير التربية والتعليم، لـ«الوطن»، أنّ امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2020-2021، للصفين الأول والثاني الثانوي ستعقد إلكترونيا، وسيتم إعداد جداول الامتحانات من قبل الوزارة، موضحا أنّه «لا امتحانات إلا بعد 20 فبراير المقبل»، وأنّ «إلغاء العام الدراسي الحالي بسبب فيروس كورونا مستحيل».

وطالب وزير التربية والتعليم، جموع الطلاب بمختلف مراحل التعليم، بالمذاكرة والمراجعة المستمرة لدروس الفصل الدراسي الأول استعدادا للامتحانات، موضحا أنّ الصفوف الأول حتى الصف الثالث الابتدائي سيتم تقييمهم دون عقد امتحانات تحريرية لهم، مؤكدا أنّ العام الدراسي الحالي استثنائي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأشار شوقي إلى أنّ امتحانات الشهادة الإعدادية لن تعقد إلكترونيا، وأنّ الوزارة حريصة كل الحرص على مستقبل أبنائها الطلاب، وحمايتهم من أي مكروه: «الوزارة تواصل تنفيذ خططها الاستراتيجية لتطوير منظومة العملية التعليمية في مصر، وتقديم تعليم عالي الجودة لجميع الطلاب في مختلف مراحل التعليم».

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت بدء إجراء مقابلات الأعضاء المرشحين للعمل كرؤساء لجان ومراقبين أوائل ومشرفين، بامتحانات الثانوية العامة، للعام الدراسي 2020-2021، بداية من 14 فبراير المقبل.

وأكدت الوزارة أنّ من يتخلف عن الحضور للمقابلة سيحال للتحقيق بمعرفة الوزارة، على أن يتم اتباع وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) أثناء المقابلات، من خلال تعقيم الأيدي وارتداء الكمامات الطبية.