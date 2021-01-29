حبس معلم بتهمة هتك عرض طفلة 8 سنوات أثناء درس خصوصي بالمنوفية

أمرت نيابة تلا بمحافظة المنوفية، بحبس المدرس المتهم بهتك عرض طفلة 8 سنوات، أثناء حصولها علي درس لغة عربية لديه، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة مباحث تلا بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

وأكدت مصادر خاصة لـ «الوطن»، أن المدرس المتهم «ي.ع» أنكر أمام جهات التحقيق قيامه بهتك عرض الطفلة أو التحرش بها، فيما أكدت أسرة الطفلة أنه كان يطلب أن تأتي الطفله مبكرا قبل موعد الدرس بهدف أنها تحتحاج لتقوية لأن مستواها ضعيف وتحتاج للعمل أكثر من الأطفال الآخرين.

احتكاكات واحمرار أسفل جسم الطفلة

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الأسرة قامت بتوقيع الكشف الطبي علي الطفلة وتبين وجود احتكاكات واحمرار بالجزء السفلي من جسدها، ثم قامت أسرتها بتحرير محضرا بالواقعة، موضحة أنه تم عرض الطفلة على الطب الشرعي وأكد عدم وجود اغتصاب للطفلة.

واتهمت أسرة التلميذة، المدرس بهتك عرض طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، أثناء إعطائها الدروس الخاصة بها، وحررت محضرا ضد المدرس بقسم شرطة تلا يتهمون فيها المدرس بالتحرش بالطفلة.

المباحث تلقي القبض على المدرس المتهم

ونجحت مباحث تلا، تحت إشراف العميد عبدالله جلال، مدير مباحث المنوفية، في القبض على المدرس المتهم ومواجهته بالتهم المنسوبة إليه، ولا يزال التحقيق مستمرا في الواقعة من ضباط مباحث قسم شرطة تلا.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد بتقديم أسرة طفلة تدعي «ن.ح» 8 سنوات، بلاغ ضد مدرس الطفلة ويدعى «ي.ع» 40 سنة، يتهمونه بالتحرش بها، وتمكنت مباحث تلا من ضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.