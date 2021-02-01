زوجة تاجر الدواجن بالمنصورة: عشيقي قتل جوزي عشان نعرف نتقابل

مثّل سائق تاكسي وزوجة جريمتهما بقتل زوج الثانية، بسبب علاقتهما الآثمة بمدينة المنصورة، حيث أجرت جهات التحقيق معاينة تصويرية للجريمة التى تتلخص فى قتل الزوج بالرصاص، وإلقاء جثته بالقرب من جامعة السلاب بالمنصورة.

وسجّلت الأجهزة الأمنية بحضور النيابة العامة، اعترافات الزوجة وعشيقها أثناء تمثيل الجريمة، وتم عرضهما على قاضي المعارضات، الذي جدد حبسهما لمدة 15 يوما.

اعترافات تفصيلية:

اعترفت الزوجة «أمل» بارتباطها عاطفيا بالمتهم الأول «سامح»، ويعمل سائق تاكسي، حيث تعرفت عليه العام الماضي، أثناء توصيلها لأحد الأماكن بالمدينة، وتبادلا أرقام الهاتف، ثم اصطحبته للمنزل، وقدمته لزوجها تاجر الدواجن الشهير، على أنه سائق أنقذها من آخرين حاولوا التحرش بها.

علاقتنا أصبحت قوية:

وأضافت المتهمة فى اعترافاتها خلال مناقشتها والتحقيقات التي جرت معها، أن علاقتها تطورت بعشيقها سامح، حيث بدأت تستعين به لحل مشاكلها مع زوجها، حتى بدأ يتردد عليها أثناء غيابه، وأقاما علاقات محرمة، دامت عدة أشهر.

علاقة مشروطة:

وأكد المتهم «سامح»، أن المتهمة الثانية طلبت منه التخلص من زوجها بسبب رفضه تطليق زوجته الأولى والخلافات المستمرة بينهما، فضلا عن كونه عائقا أمام لقاءاتهما المحرمة التى اعتادا عليها خلال الفترة الماضية.

وأضاف المتهم أن عشيقته طلبت منه قتل زوجها حتى لا تعاقبه بالابتعاد عنه والاختفاء من حياته تماما، مؤكدا أنه لم يبد اعتراضا ووافق على الفور.

ضربته بالرصاص:

وأشار المتهم إلى أنه استدرج الزوج المخدوع إلى منطقة قريبة من جامعة السلاب، ثم أطلق عليه عدة رصاصات أردته قتيلا، وذلك بالاشتراك مع «أمل» التى أقنعت زوجها المجني عليه بضرورة التوجه برفقة عشيقها، فى هذا اليوم.

وأكدت التحريات التى جرت حول واقعة العثور على جثة الزوج بالقرب من جامعة السلاب، أكدت وقوف الزوجة وآخر وراء الجريمة، وتم ضبطهما، حيث انهارا واعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك فيما بينهما، وأُحيلا للنيابة العامة التى باشرت التحقيق معهما، وأمرت بندب الطب الشرعي لتشريح الجثة، وحبست المتهمين على ذمة التحقيقات، قبل أن يجدد قاضي المعارضات حبسهما.