أم تضرب طفلها وتصيبه بشلل في الأطراف بمساعدة زوجها ببورسعيد

أمرت النيابة العامة ببورسعيد بضبط وإحضار أم وزوجها، تخلا عن إنسانيتهما وتسببا فى إصابة طفل «إبن الأم» بشلل فى الأطراف نتيجة الضرب المبرح.

وأوضحت ناهد عبد الرازق، خبيرة اجتماعية بمحكمة بورسعيد الإبتدائية، أن مستشفى سلام بورسعيد استقبل الطفل «ريان أ م» خمس سنوات مصاب بكسر في الفقرات العنقية، وإصابات بالجسم خطيرة تؤكد وجود شبهة جنائية.

وبسؤاله أكد أن أمه وزوجها، ضرباه بدون رحمة، وأبلغت إدارة المستشفى النيابة العامة وتم تحرير محضر رقم 335 لسنة 2021 بنيابة الشرق ببورسعيد.

وأمر اللواء ناصر حريز، مدير أمن بورسعيد، بضبط زوج «أم الطفل» ويدعى «أ ف أ»، والأم «م أ أ» فور البلاغ، ويُجرى عرضهما على النيابة العامة، حيث تبين من التحريات أنهما تشاركا في ضرب الطفل ضربا مبرحا، أدى إلى إصابته بشلل في الأطراف، حيث يعيش الطفل مع أمه بعد انفصالها عن زوجها.

وأوضحت ناهد عبد الرازق، أن صغر سن الطفل وضعفه لم يمنعا الأم وزوجها من أن يرحموه، مؤكدة أنه تبين من الكشف الطبى المبدئي على الطفل أنه يعاني من ثقب في القلب وضعف عام في الجسم، وأشارت إلى أنه تم نقل الطفل إلى قسم العناية المركزة بمستشفى السلام ببورسعيد، ويُجرى استكمال التحقيقات، وأمرت النيابة بالانتهاء من تقرير الطب الشرعي لمعرفة حالته الصحية كاملة.

يذكر أن بورسعيد قد شهدت خلال الشهور الأخير أكثر من حادثة عنف ضد الأطفال، آخرها كان لمتسولة داومت على ضرب وتعذيب طفلتها ذات الثلاث سنوات، وسحلها على الأرض، حتى كادت أن تلقى حتفها، لولا إنقاذها من قبل أحد الباعة الجائلين الذي نقلها للمستشفى في حالة إعياء وكسور شديدة بالجسم، مما تسبب في التواء قدمها، وخدوش شوهت وجهها.