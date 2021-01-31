القومي للبحوث عن أول لقاح مصري: اتأخرنا.. بس الجهة المنتجة بتجهز نفسها

قال الدكتور محمد أحمد علي، رئيس قسم الفيروسات بالمعهد القومي للبحوث، إنه لا داعي للقلق الشديد من فيروس «نيباه»، فالدولة المصرية دائما سباقة في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية أمام أي تغيرات على الساحة الصحية، مستدلًا على ذلك بجهود الدولة المصرية السباق في احتواء أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

القومي للبحوث يتحدث عن قرب خروج أول لقاح مصري للنور

وتحدث «علي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، مع الإعلامي سيد علي، عن اللقاح المصري المضاد لفيروس كورونا، حيث قال: «الجهة اللي هتنتج اللقاح المصري بتجهز نفسها، أنا بتكلم عن اللقاح المصري، فيه مصنع هينتج جزء من اللقاح اللي هنشتغل بيه على الباقي».

مصر قادرة على تأمين وضعها الصحي في مجال الفيروسات

وأشار رئيس قسم الفيروسات بالمعهد القومي للبحوث، إلى أن مصر تأخرت نوعًا ما في ظهور اللقاح الخاص بها إلى النور: «إحنا بالفعل اتأخرنا كتير، مش مهم أسباب ده إيه، المهم إننا عندنا تكنولوجيا حديثة وواثقين في نتائجها، والموضوع مش هينتهي عند هذا الحد، وهنستمر نطور أبحاثنا لحد ما الناس تحس بالأمان وتشعر أن هناك جهات مسؤولة تؤمن الوضع الصحي في مجال الفيروسات».

ليس من السهل لفيروس «نيباه» عمل طفرات وتغيرات

وأوضح علي، أن هناك نوعين من الفيروسات، فالأول فيروس موجود بالفعل منذ سنوات، ويظهر بين الحين والآخر ويسبب وفيات وإصابات، والنوع الثاني فيروسات تظهر لأول مرة، مؤكدًا أن فيروس «نيباه» ظهر 1998 ماليزيا في مدينة نيبا، وجرى احتواؤه ودراسة كل خصائصه: «مش من السهل أن يقوم هذا الفيروس بعمل طفرات وتغير».