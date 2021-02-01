10 طرق لكشف تسرب المياه لخفص الفاتورة وحماية المباني.. اعرفها

يعاني عدد كبير من المواطنين من مشكلة تسرب المياه لما لها من تأثير خطير ومباشر على المباني، خاصة الحوائط والأعمدة بجميع أنحاء المنزل وعلى رأسها الحمامات والمطابخ وخزانات المياه بأنواعها، إضافة إلى أنها تتسبب في رفع فاتورة استهلاك المياه.

أماكن تسرب المياه

وكشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن تسرب المياه هو خلل مفاجئ بوصلات المياه أو في أي جزء منها سواء من المنبع من المصادر الرئيسية المغذية للمنزل أو من محابس الدفن الرئيسية أو من الأكواع والوصلات الفرعية أو في نهايات الوصلات مثل الحنفيات والمراحيض والسخانات أو من مصدر خارجي كتسرب خزانات المياه بأنواعها المختلفة.

وقدم المصدر 10 طرق مختلفة يجب اتباعها للكشف عن تسرب المياه لسرعة العلاج لمنع الأضرار الناتجة عنها وحماية أساسات المنازل.

طرق الكشف عن تسرب المياه

- في الحالات العادية إذا كان التسرب ظاهريا وواضحا فيكون من السهل تحديده واكتشافه.

-وفي حالات تسرب السخانات نجد أن انبوب توصيل الماء الساخن مبلل وهنا مصدر خطورة حيث قد يتسبب في ماس كهربائي قاتل.

- في حالات الخزانات هناك عدة طرق كما في الخزانات العلوية نلاحظ رشحا على جدار الخزان الخارجي.

- وفي خزانات الدفن نلاحظ فقد كميات كبيرة زائدة عن معدل الاستهلاك الطبيعي.

- وفي حالات تسرب المياه داخل الأسقف والحوائط نتيجة المواسير المدفونة بها نجد وجود بقع داكنة تدل على وجود تسرب ويمكن ملاحظتها بالعين المجردة.

طرق الكشف عن طريق عداد المياه

وقال المصدر إن عداد المياه بالمنزل هو مؤشر على الاستهلاك بالزيادة والنقص فإذا كان العداد يعطي قراءات تتماشى مع مقدار الاستهلاك ولم تلاحظ أي علامات لتسرب المياه، فهذا معناه أنه لا يوجد تسرب للمياه بمنزلك، أما إذا كانت قيمة فواتير المياه تتخطى القيمة الفعلية للاستهلاك فهناك تسرب.

خطوات التاكد من وجود تسرب المياه

- سجل قراءة العداد الحالية .

من خلال غلق محابس المياه والحنفيات جميعا مع التنبيه على جميع أفراد المنزل بعدم فتحها.

وبعد مرور ساعة من الوقت يمكنك مراجعة قراءة العداد مرة أخرى.

إذا كانت القراءة نفس السابقة بدون تغيير فمعناه أنه لا يوجد تسرب.

إذا كانت أعلى من القراءة السابقة فمعناها أنه يوجد تسرب ويجب إصلاحه.