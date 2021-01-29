انقطاع مياه الشرب عن شبين القناطر بسبب عطل مفاجئ
كتب:
حسن صالح
01:35 م | الجمعة 29 يناير 2021
قطغ مياه
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في القليوبية انقطاع المياه في شبين القناطر، بسبب عطل مفاجئ في خط المياه الرئيس قطر 500 مم بشبين القناطر، والمغذي لقرى الحسانيه والقلزم والشيخة سالمة والكسابية، وعرب الغدير، وجارٍ إصلاح العطل، وسيتم ضخ المياه بعد الانتهاء من الأعمال.
وأشارت الشركة، في بيان لها اليوم، إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب في المناطق المذكورة، خلال فترة الانقطاع.
ودعا المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية المواطنين إلى ضرورة استخدام تطبيق قراءاتي لتسجيل قراءات استهلاك مياه الشرب عن طريق الذي يتيح تسجيل القراءات في ظل الظروف الحالية وانشار فيروس كورونا المستجد.
وأوضح مجاهد، أن هذا التطبيق متوافر عبر متجر جوجل بلاي Google Play لنظام الاندريود وقريبا سيتاح لنظام IOS، وأشار رئيس شركة مياه القليوبية إلى أن هذا التطبيق يتيح للعملاء ميزة تسجيل قراءة العداد، وتصوير قراءته لضمان صحة قراءته.
في وقت سابق، أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني "فوري" لتحصيل فواتير المياه بجميع مراكز ومدن المحافظة.
وأشار إلى أن ذلك يأتي تسهيلًا على المواطنين بإتاحة وسائل دفع جديدة سريعة وسهلة لشحن العدادات مسبوقة الدفع، من خلال أقرب ماكينة فوري، دون تكلف عناء الانتقال لمقر الشركة للدفع وتجنبًا للإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضح رئيس شركة مياه الشرب، أنه خلال الشهر الماضي، أطلقت الشركة تطبيق الهاتف المحمول قراءتي، والذي يتيح للعميل تسجيل قراءة العداد بنفسه، وإبلاغ القراءة الفعلية، بالإضافة إلى تخصيص أرقام تليفون أرضي 125 وتليفون محمول وواتس آب 01200288880 لتلقي أي شكاوي أو بيانات عن أي مخالفة أو حالات سرقة أو تعد على المطابق وغرف الصرف الصحي.