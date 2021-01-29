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انقطاع مياه الشرب عن شبين القناطر بسبب عطل مفاجئ

كتب:

حسن صالح
01:35 م | الجمعة 29 يناير 2021
قطغ مياه

قطغ مياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في القليوبية انقطاع المياه في شبين القناطر، بسبب عطل مفاجئ في خط المياه الرئيس قطر 500 مم بشبين القناطر، والمغذي لقرى الحسانيه والقلزم والشيخة سالمة والكسابية، وعرب الغدير، وجارٍ إصلاح العطل، وسيتم ضخ المياه بعد الانتهاء من الأعمال.

وأشارت الشركة، في بيان لها اليوم، إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب في المناطق المذكورة، خلال فترة الانقطاع.

ودعا المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية المواطنين إلى ضرورة استخدام تطبيق قراءاتي لتسجيل قراءات استهلاك مياه الشرب عن طريق الذي يتيح تسجيل القراءات في ظل الظروف الحالية وانشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مجاهد، أن هذا التطبيق متوافر عبر متجر جوجل بلاي Google Play لنظام الاندريود وقريبا سيتاح لنظام IOS، وأشار رئيس شركة مياه القليوبية إلى أن هذا التطبيق يتيح للعملاء ميزة تسجيل قراءة العداد، وتصوير قراءته لضمان صحة قراءته.

في وقت سابق، أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني "فوري" لتحصيل فواتير المياه بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وأشار إلى أن ذلك يأتي تسهيلًا على المواطنين بإتاحة وسائل دفع جديدة سريعة وسهلة لشحن العدادات مسبوقة الدفع، من خلال أقرب ماكينة فوري، دون تكلف عناء الانتقال لمقر الشركة للدفع وتجنبًا للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب، أنه خلال الشهر الماضي، أطلقت الشركة تطبيق الهاتف المحمول قراءتي، والذي يتيح للعميل تسجيل قراءة العداد بنفسه، وإبلاغ القراءة الفعلية، بالإضافة إلى تخصيص أرقام تليفون أرضي 125 وتليفون محمول وواتس آب 01200288880 لتلقي أي شكاوي أو بيانات عن أي مخالفة أو حالات سرقة أو تعد على المطابق وغرف الصرف الصحي.

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