حظك اليوم الأحد 31-1-2021 برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي

يخشى مواليد برج الدلو من الارتباط، خوفًا على حريتهم، كما أنهم لا يفتحون قلوبهم للحب بسهولة، ونستعرض حظك اليوم للبرج على الصعيد المهني والعاطفي من خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر ونبتون متنافران بمنزلي المال وتنصحك الأفلاك أن تهتم بتنظيم أفكارك ونفقاتك، وانتبه من الخوض في مغامرات مالية أو قرارات متسرعة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الشمس في برجك تعدك بأوقات سعادة، وتمنحك وقتًا مناسبًا للاستفادة من خبرات الآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان حسين الإمام، ويوافق تاريخ ميلادها 8 فبراير.