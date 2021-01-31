حظك اليوم الأحد 31-1-2021 برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي

الثقة الزائدة بالنفس من أبرز الصفات التي تميز مواليد برج القوس، ولكن أحيانا تنقلب إلى أحد العيوب عندما تتحول هذه الثقة إلى الغرور، الأمر الذي يجعل العديد من الناس يبتعدون عنه، ونستعرض حظك اليوم للبرج على الصعيد المهني والعاطفي من خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. كن مستعدا اليوم للتعاطي بمرونة مع المستجدات.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق فلا تبالغ اليوم فيما تنتظره من الآخرين وتحكّم في انفعالاتك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة نيللي كريم، ويوافق تاريخ ميلاده 18 ديسمبر.