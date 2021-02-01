القاهرة تغلق 5 آلاف مقهى بسبب الشيشة ومخالفة مواعيد الغلق

أكد مصدر بمحافظة القاهرة غلق أكثر من 5 آلاف مقهى بمختلف الأحياء بالعاصمة خلال آخر شهرين بسبب تداول استخدام الشيشة ومخالفة مواعيد غلق المنشآت التى أقرتها وزارة التنمية المحلية مطلع شهر ديسمبر الماضى، مضيفا لـ «الوطن» أن حملات أجهزة المحافظة مستمرة فى مختلف الأحياء لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى أنه يتم متابعة الضوابط ومدى التزام الأسواق والمنشآت المختلفة من محلات ومطاعم وكافيهات وورش ومولات بالاشتراطات التى أقرتها الدولة حفاظا على سلامة وصحة المواطنين فى ظل انتشار فيروس كورونا، ومن تلك الإجراءات التأكد من الحفاظ على التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة فى المواصلات والمنشآت والمصالح الحكومية والخدمية التابعة للمحافظة، ويتم تحرير غرامة قدرها 50 جنيها على غير الملتزمين بارتداء الكمامة الطبية وفق قرار رئيس الوزراء لمنع انتشار كورونا بين صفوف المواطنين ومنع التجمعات.

تعليمات لرؤساء الأحياء بتحويل أى ممتنع عن تسديد غرامة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية للنيابة

وأكد المصدر أن رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الشرطة، يقومون بتطبيق الغرامات على غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية وعدم الالتزام بارتداء الكمامات الطبية، وفى حالة الامتناع عن السداد سيتم تحويل المخالف للنيابة المختصة، علاوة على التصدى لأى محاولة لإقامة مناسبات والمنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء أو التجمعات والغلق الكامل لدور المناسبات أو تقديم الشيشة بالكافهيات والمطاعم والمقاهى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفة، فضلا عن التأكيد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن وخاصة مواعيد فتح وغلق المحال التجارية واتخاذ إجراء الغلق لمدة أسبوع لأى منشاة تخالف مواعيد الغلق، فضلا عن متابعة الالتزام بنسبة تشغيل 50% في المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات للحفاظ علي سلامة وصحة المواطنين خاصة فى ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وعدم التهاون مع أى تجاوز فى هذا الشأن.