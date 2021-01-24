الصحة تحسم الجدل حول شرب الشيشة في المنازل.. بيئة صالحة لانتشار كورونا

حسمت وزارة الصحة والسكان الجدل القائم حول شرب الشيشة فى المنازل، إذا كان آمنا بعد عدد من التساؤلات التى طرحها المواطنون حول إمكانية شرب الشيشة فى المنزل، خاصة بعدما قامت وزارة الصحة بالتحذير من انتقال فيروس كورونا عن طريق مبسم الشيشة وليس فقط فيروس كورونا بل انتقال الأمراض الفيروسية الأخرى.

من الصحة للمواطنين: شرب الشيشة فى المنازل غير آمن.. وخطرها أكبر من الأماكن العامة على من فى المنزل

وقالت الوزارة في منشور توعوي لها إن شرب الشيشة فى المنازل ليس آمنا وتعرض المدخن لنفس أضرار شربها فى الأماكن العامة، مشيرة الى أنها تعرض من فى المنزل إلى قدر أكبر من التدخين غير المباشر.

وناشدت الوزارة المواطنين بضرورة الإقلاع فورا عن التدخين، لافتة الى أن التدخين يؤثر على صحة المصريين بشكل كبير.

الشيشة بيئة صالحة لانتشار الفيروس

وفى نفس السياق قالت منظمة الصحة العالمية أن مرض فيروس كورونا هو مرض معدى يصيب الجهاز التنفسي وينتقل عن طريق الرذاذ الذي يخرج من الفم أو الأنف أو ملامسة الأسطح الملوثة، مؤكدة أن الشيشة بيئة صالحة لانتشار الفيروس حيث أن كل جزء فيها يعد مصدر للعدوي.

وقال وزارة الصحة إنه وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة بفيروس كورونا يعد مؤشرًا لتعافي المريض منه.

الصحة تستمر في رفع اعلى درجات الاستعداد فى مستشفياتها

وتستمر وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع مستشفياتها على مستوى محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

ودشنت وزارة الصحة أيضا بعض المنصات لها على مستوى الجمهورية فضلا عن تخصيص عدد من الأرقام لتلقي كافة استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

ومن هذه الأرقام الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله ويحمل أكثر من لغة للإطلاع على مستجدات الفيروس من مصادرها الرسمية.