مدير الحماية المدنية السابق: مخاوف من سقوط مبنى الهرم المحترق

قال اللواء علاء عبدالظاهر، مدير عام الإدارة العامة للحماية المدنية سابقا، إن الإدارة المدنية وصلت بعد 3 ساعات من محاولات الأهالي إطفاء حريق مصنع تصنيع الأحذية، ولكن بسبب الحمل الحراري الذي سببه الحريق أصبح المبنى مهدد بالانهيار، وأصيب بعض الأشخاص باختناق، لافتا إلى أن المصنع يضم تشوينات ساعدت على سهولة اشتعاله، مشيرا إلى أن الهيئة الهندسية منعت استمرار التعامل داخل المبنى خوفا من انهياره، لذا تم وضع كردون أمني واستخدام الماء من بعيد من أجل تقليل الحمل الحراري على المبنى، والسيطرة على الحريق، لكن بؤر الحريق هي مصدر الخوف المستمر عند الجميع.

وأضاف مدير عام الإدارة العامة للحماية المدنية سابقا، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل والإعلامية ريهام إبراهيم، أن المواد القابلة للانفجار تم السيطرة عليها لكن هناك بؤر نارية في الدور الأرضي، وهذا ما سرع بخروج المواطنين من السكن خوفا من انهياره، وستستمر هذه البؤر النارية إلى وقت طويل، مبينا أن هناك 30 سيارة مطافي مع وجود خزانات من أجل السيطرة على الحريق، بجانب منع المرور على الطريق الدائري من جانب مدير الأمن.

قصة حريق الهرم

وشهدت منطقة الطوابق بمنطقة فيصل بالجيزة، حريقا هائلا واشتعال للنيران في مصنع للأحذية مكون من 3 أدوار، على الرغم من أن المكان كان في يوم إجازته، وتم استدعاء لجنة من كلية الهندسة الذين طالبوا بوقف عمليات إخماد النيران خوفا من انهيار العقار على السكان، لأن الإخماد قد يضر الأعمدة التي توجد بالبناء، وحضر إلى المكان أفراد من النيابة العامة بالجيزة من أجل الوقوف على ملابسات الحادث.