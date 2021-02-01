هيثم شاكر لـ «الوطن»: حالتي مستقرة.. وأجري المسحة الثانية الأربعاء

طمأن المطرب هيثم شاكر جمهوره على حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا، قبل أيام، بعد ظهور عدد من الأعراض عليه.

وقال «شاكر»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن حالته مستقرة ويخضع حاليا للعزل المنزلي، مضيفا أنه من المقرر أن يجري المسحة الثانية، الأربعاء المقبل، للتعرف على مدى استجابة حالته للبروتوكول العلاجي وتعافيه من الفيروس من عدمه.

وتوجه هيثم شاكر بالشكر لكل من سأل عنه في أزمته الصحية، متمنيا أن يشفي المولى عز وجل كل المصابين بهذا الوباء العالمي.

وكان هيثم شاكر قد أعلن نبأ إصابته بالفيروس عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلا: «الحمد لله إيجابي كورونا.. دعواتكم»، حيث انهالت دعوات محبيه علي منشوره بسرعة الشفاء كي يعود لإمتاع جمهوره بأعمال غنائية جديدة.

وكان آخر ظهور إعلامي للفنان هيثم شاكر كان مع الدمية الشهيرة «أبلة فاهيتا» في حلقة من برنامجها «لايف من الدوبلكس»، حيث كشف عددا من المواقف الكوميدية في حياته الشخصية والمهنية.

وغني هيثم شاكر خلال الحلقة عددا من أبرز أغنياته، ومنها «احلف بالله، خليك جنبي، وكل أما أقول».

يذكر أن أخر أعمال هيثم شاكر الفنية كان مسلسل «حب عمري» في رمضان الماضي، وشارك في البطولة معه كل من سهر الصايغ وغيرهم من الفنانين، وكان هثيم عانى في الفترة الماضية من مرض كانسر في القولون مما جعله يبتعد عن الغناء لفترة طويلة، وكان هيثم عاد السنة الماضية وقدم ألبوما جديدا ضم عددا كبيرا من الأغاني واستطاع أن يحقق نجاحا كبيرا.