محافظ دمياط: تأهيل وتبطين 7 ترع بتكلفة 99 مليون جنيه لتقليل فقد المياه

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إنه جارِ تنفيذ أعمال تبطين وتأهيل 5 ترع بمراكز المحافظة بطول 27.2 كيلو متر طولي بتكلفة قدرها 90 مليون جنيه، فضلا عن بدء إجراءات ترسية 2 ترعة بطول 3 كيلو مترات طولي بتكلفة قدرها 9 ملايين جنيه، وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة الانتهاء من المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع لرفع كفاءة البنية التحتية المائية وتقليل الفاقد من المياه خلال عامين بتكلفة تتجاوز 18 مليار جنيه بالمرحلة الأولى.

وأوضحت المحافظ، أن الترع الجاري تنفيذ هذه الأعمال بها، التي تتم من خلال مديرية الموارد المائية والري هي: «ترعة البنك» بطول 5.5 كم طولي بمركز كفر سعد، و«ترعة شلبي» بطول 3.17 كم طولي، وأيضا «ترعة الطابية» (ترعة حلاوة) بطول 4.8 كم طولي بمركز كفر البطيخ و«ترعة زغلولة» وفرع واحد زغلولة بطول 6.5 كم طولي بمركز فارسكور، وأخيرا «ترعة السنانية» بطول 5.8 كم طولي بمركز دمياط، منوهة إلى أنه ووفقا للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، المقرر تنفيذها بمركز كفر سعد، سيتم تنفيذ أعمال التأهيل لعدد 8 ترع بقرى المركز بتكلفة مبدئية 140 مليون جنيه.

كم جانبها، أكدت مديرية الموارد المائية والري، أنه جاري العمل على قدم وساق لتنفيذ أعمال هذا المشروع لتوفير المياه ورفع كفاءة شبكة الترع لخدمة المزارعين والمساهمة في تطوير الريف المصري.

وفي سياق متصل، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، برئاسة المحاسب متولى حسن محمد، حملة لتنفيذ قرارات الإزالة لمكامير الفحم بقرية البساتين مركز كفر البطيخ، التي أسفرت عن تنفيذ مكمورة فحم على مساحة 150 متر على ترعة حلاوة التابعة لقرية البساتين، تحت إشراف ياقوت أحمد ورد، نائب مركز كفر البطيخ، ومحمد البساطي، نائب رئيس المدينة لشؤون القرى.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بإزالة مكامير الفحم في المهد ومراعاة كافة الاشتراطات والمعايير البيئية.

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