كورونا يضرب صفوف المشاهير.. منهم خالد يوسف

مازال فيروس كورونا يتصيد نجوم الوسط الفني، ومنهم من أعلن شفائه ومنهم مازال يتلقى العلاج.

المخرجة هالة خليل تعلن تعافيها من فيروس كورونا

أعلنت المخرجة هالة خليل صباح أمس، شفائها التام من فيروس كورونا بعد معاناة أكثر من أسبوعين.

وكتبت المخرجة عبر حسابها على «فيس بوك»: «حب وامتنان كبير لكل أصدقائي وأقاربي اللي عبروا عن المحبة والاهتمام بي الفترة اللي فاتت.. الحمد لله نتايج الأشعة والتحاليل الأخيرة سليمة.. كانت تجربة مش ظريفة صحيا ونفسيا ربنا مايعيدها وخلو بالكوا من نفسكوا».

وأعلنت هالة خليل في 26 ديسمبر الماضي عن إصابتها بفيروس كورونا، بعد خضوعها للمسحة، وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «إيجابي كورونا الحمد لله وقوع البلا ولا انتظاره خلوا بالكوا من نفسكوا ربنا يصون الحميع»

المخرج خالد يوسف يصاب بكورونا

المخرج خالد يوسف أعلن صباح أمس، إصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث كتب عبر حسابه بـ«فيس بوك»: «استلمت الآن نتيجة فحص كورونا، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، قعدت أنا على نفسي أني طول الوقت على سفر ولم أصب بكورونا، وأديني بعد طول صمود أصبت بالفيروس».

وتابع : «أحب أن اطمئنكم انني بخير، وليست لدي أي أعراض، ولا أشعر بأي شيء طرأ على صحتي وسعيد، وأنا أقول لكم إن محبتكم وتمنياتكم، هي أكبر دافع لي، كي أهزم فيروس كورونا، ولا أجعله ينتصر على إرادتي وجسدي، ولله الأمر من قبل ومن بعد».

واختتم: «وأنا أهو الآن كما صورني صديقي مصطفى، اللي بحاول امنعه من أنه ياخد العدوى وشكله مصمم».

‏رابعة الزيات تعلن تعافيها من فيروس كورونا.. المعركة لم تكن سهلة

أعلنت الإعلامية رابعة الزيات عبر «تويتر»، تعافيها من فيروس كورونا بعد عزل منزلي لمدة أسبوعين.

وكتبت «بعد أسبوعين ثقيلَيْن ولله الحمد، انتصرت على ⁧‫فيروس كورونا‬⁩، شكراً لكل كلمة حب، لكل دعاء، لكل سؤال، ساعدوني إلى جانب الدواء في رفع المعنويات والتغلّب على المرض والوهن وضيق النفس والأوجاع ،المعركة لم تكن سهلة لكنها حتماً درسٌ من دروس الحياة الصعبة».

وكانت أعلنت الإعلامية عبر حسابها بتويتر منتصف الشهر الحالي إصابتها بفيروس كورونا حيت كتبت خلال تغريدتها: «حاولت أن أحمي نفسي من ⁧‫فيروس كورونا‬⁩ لكن بحكم مهنتي لم أستطع أن أتجنّب الإصابة، النتيجة إيجابية مع عوارض مزعجة، الإتكال على رب العالمين، خليك بالبيت».

ومازال حتى الآن عدد من المشاهير يتلقون علاج كورونا وفي مرحله التعافي منهم الاعلامي وائل الابراشي والذي عاني فترة طويلة مع الفيروس لتثبت المسحة الخامسة سلبيتها ولكنه حاليا في فترة نقاهة في منزله قبل أن يعود لممارسة عمله.

كما يتلقى الفنان هيثم شاكر والذي أعلن منذ أيام إصابته بالفيروس، بروتوكول العلاج في منزله حاليا.

والفنانة يسرا رغم تعافيها إلا أنها مازالت حتى الآن تخضع لفترة نقاهة ما بعد المرض بسبب إصابتها بالربو منذ سنوات.