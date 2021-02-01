الأرصاد تكشف أسباب ارتفاع الحرارة في الشتاء.. وتحذر: تقلبات جوية قادمة

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أنّ هناك منخفض جوي يؤثر على البلاد حتى نهاية الأسبوع (يوم الأربعاء)، يشبه منخفضات الربيع من حيث الخصائص الممثلة في ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة العالية وتغيب معه الأجواء الشتوية.

وأضافت الهيئة أنّ المنخفض الجوي يؤثر على غرب البلاد ويصاحبه سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء، وتكون الأمطار متفاوتة الشدة على أغلب الأنحاء خلال فترة تأثير المنخفض.

وتناشد الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين، بمتابعة النشرات والإنذارات الجوية الصادرة عنها.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية الظواهر الجوية المتوقعة على البلاد في الفترة من اليوم، الاثنين الموافق 1 فبراير الحالي، وحتى الجمعة الموافق 5 فبراير على النحو التالي:

ومتوقع أن تشهد البلاد من اليوم وحتى الثلاثاء، حالة من الاستقرار وارتفاع في درجات الحرارة، ليسود طقس دافئ نهارًا بارد ليلًا، كما تنشط الرياح يوم الاثنين على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

حالة من عدم الاستقرار تبدأ يوم الأربعاء

واعتبارًا من الأربعاء وحتى الجمعة، تبدأ حالة من عدم الاستقرار على السواحل الشمالية الغربية وسيناء وتمتد خلال الفترة على باقي الأنحاء، ونشهد يوم الأربعاء أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

واعتبارًا من الخميس يتوقع انخفاضًا في درجات الحرارة بنحو 6 درجات، لتشهد البلاد اليوم الخميس أمطار متوسطة على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

ونشهد يوم الجمعة أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، وتمتد خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.