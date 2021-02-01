الأرصاد: طقس اليوم دافئ على معظم الأنحاء.. والعظمى 26 بالقاهرة

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon، ويقدمه الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية هدير أبو زيد والإعلامية ومنة الشرقاوي، حالة الطقس اليوم الاثنين، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس دافئ على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال وجنوب الصعيد.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، ومتوقع وجود صقيع على المزروعات وسط سيناء.

وبالنسبة للرياح، أوضح الخبراء أنّ هناك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية، وفيما يلي بيان بأهم درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين، كما يلي:

القاهرة العظمى 26 والصغرى 15

الإسكندرية العظمى 24 والصغرى 14

مرسى مطروح العظمى 25 والصغرى 14

بورسعيد العظمى 24 والصغرى 13

دمياط العظمى 24 والصغرى 13

الإسماعيلية العظمى 25 والصغرى 14

السويس العظمى 26 والصغرى 14

العريش العظمى 24 والصغرى 13

طابا العظمى 24 والصغرى 12

سانت كاترين العظمى 20 والصغرى 3

شرم الشيخ العظمى 26 والصغرى 17

الغردقة العظمى 26 والصغرى 16

الفيوم العظمى 26 والصغرى 7

بني سويف العظمى 26 والصغرى 7

المنيا العظمى 26 والصغرى 7

سوهاج العظمى 26 والصغرى 7

قنا العظمى 27 والصغرى 7

الأقصر العظمى 26 والصغرى 9

أسوان العظمى 27 والصغرى 8

شلاتين العظمى 25 والصغرى 16

حلايب العظمى 23 والصغرى 17

سيوة العظمى 25 والصغرى 7