حبس عاطلين بتهمة الاتجار في المخدرات بالقليوبية

أمرت النيابة العامة بحبس عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيق بتهمة الإتجار في المخدرات داخل وكرين بمدينة قها التابعة لمحافظة القليوبية، إثر القبض عليهما وبحوزتهما كيلو من مخدر الشادو والهيروين وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وإرسال المواد المخدرة المتحفظ عليها للمعمل الجنائي

كانت المعلومات السرية، وردت إلى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، تفيد بقيام عاطلين بالإتجار في المخدرات بمنطقة قها.

وبعرض المعلومات على اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، أمر بتشكيل فريق بحث قادة العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين يتخذان من منازلهما دولابا لترويج المخدرات وبعد استصدار إذن النيابة العامة قامت قوة من رجال المباحث بمداهمة الوكر وألقت القبض على المتهمين «أ.ح.أ»، 32 عامًا، عاطل ومقيم بمساكن توشيكا دائرة القسم وبحوزته كمية من مخدر الشادو تزن حوالى 600 جرام ومبلغ مالى 120 جنيه وهاتف، و«م.خ.س»، 27 عامًا عاطل ومقيم بالحسانية دائرة القسم وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 350 جراما ومبلغ مالي 300 جنيه وهاتف محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما، وتولت النيابة التحقيق.

في وقت سابق أمرت نيابة شبرا الخيمة أول، بإشراف المستشار محمد حتة المحامي العام لنيابات جنوب بنها بحبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات بعد ضبطه وبحوزته 800 جرام استروكس و40 قرص مخدر بشبرا الخيمة.

وصلت معلومات سرية للّواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، بقيام عاطل بتوزيع الأستروكس والأقراص المخدرة على المتعاطين بمنطقة المنشية الجديدة بشبرا الخيمة، التابعة لقسم أول، فكلف العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، بسرعة القبض على المتهم .

تم تشكيل فريق بحث قاده المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا والذي تمكن من القبض علي المتهم ويدعي «ح.ج.ب»، 35 عامًا عاطل وبحوزته كمية من مخدر الاستروكس تزن حوالى 800 جرام وعدد 40 قرص مخدر ومبلغ مالي 500 جنيه وهاتف محمول.

أدلي المتهم بإعترافات تفصيلية مشيرا إلى أنه يقوم بالحصول علي كميات المخدرات من تاجر كبير في المثلث الذهبي لترويجها بين الشباب في شبرا من خلال المقاهي والكافتيريات التي يجلس عليها في مواعيد مختلفه حيث ياتي المدمنين المتعاملين معه لشراء المخدرات منه للتعاطي.