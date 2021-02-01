سائق يصطدم بواجهة محل في كفر الدوار ويفر هاربا: «خد العربية مش عاوزها»

أنقذت العناية الإلهية صاحب «سوبرماركت »، من الموت بمدينة كفر الدوار بالبحيرة، بعدما اصطدمت سيارة مسرعة بواجهة المحل الذي يملكه، ما نتج عنه تلفيات كبيرة بثلاجة حفظ المياه الغازية، فيما تجمع الأهالي حول مكان الحادث، محاولين مساعدة صاحب المحل في إزالة آثار الحادث، وضبط السائق مرتكب الواقعة، إلا أنه فر هاربا قبل أن يتمكنوا منه.

وكان صاحب سوبر ماركت بشارع الجيش بمدينة كفر الدوار، نشر فيديو على صفحته بموقع «فيس بوك»، يوضح الحادث بأكثر من زاوية، وروى لحظات الرعب التي عاشها أثناء الحادث، بالتزامن مع قيامه بفتح المحل في الساعات الأولى من صباح اليوم: «شارع الجيش من الشوارع التي لا يمكن القيادة فيها بسرعة، خاصة في محيط سوق زاوية عبود بالشارع المتفرع منه، ولا تسير أي مركبة إلا بهدوء شديد، لتفادي الاصطدام بالأشخاص والمحلات».

وتابع: «مثل كل صباح توجهت إلى محلي باكر أمس الأحد، أسعى لكسب قوت يومي، وكان الهدوء مازال موجودا بالشارع، وبعد أن انتهيت من وضع البضائع في أماكنها، وأثناء وقوفي على باب المحل، إذ بسيارة قادمة بسرعة جنونية، حاول سائقها إيقافها مرة واحدة، إلا أن عجلة القيادة اختلت بين يديه بفعل السرعة، واصطدمت بثلاجة حفظ المياه الغازية».

وأضاف: «ما كان مني إلا الهرولة مسرعا بعيدا عن موقع الحادث، بعد أن أنقذتني السماء من الموت المحقق، وحاولت الإمساك بسائق السيارة، إلا أنه فر هاربا قائلا لي: خد العربية، حلال عليك مش عاوزها».