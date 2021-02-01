بدء المرحلة الثانية من تطوير مدينة العريش

شهدت مدينة العريش بدء المرحلة الثانية من عملية تجميل وتطوير المدينة، اليوم، وتشمل الأعمال «رصف طريق أسيوط وطريق البحر الساحلي والشوارع الفرعية»، فضلا عن استكمال المرافق بتلك المناطق.

وقال المهندس ناجي إبراهيم، رئيس جهاز تعمير سيناء، إن أعمال التطوير بدأت بعملية رصف وتطوير شارع أسيوط الممتد من منطقة أبو عيطة وأبو عرادة مارا بشارع الزهور ومدخل ابنى بيتك جنوب المدينة حتى ميدان العتلاوى بطول ما يقرب من 12 كيلو متر.

وأضاف رئيس أنه بعد الانتهاء من تجميل وتعمير 5 ميادين بوسط المدينة والشوارع والوصلات التى بينهما، وهى ميدان الرفاعى والساعة والقاهرة والنصر والميناء بتكلفة تعدت 33 مليون جنيه، جاري الآن العمل بالمرحلة الثانية والتى تشمل رصف طريق أسيوط وطريق البحر الساحلي والشوارع الفرعية التى بينهما ، بعد استكمال المرافق بتلك المناطق

وأكد ياسر العماري، رئيس قسم المتابعة بشركة المياه والصرف الصحي، إن الشركة انتهت من جميع المرافق الخاصة بخطوط وشبكة المياه الجديدة بتلك المناطق، وأن العمل انتهى وتمت تجربة الخطوط قبل عملية الرصف النهائي.

من جهته قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظة شمال سيناء، إن المرحلة الثانية من عملية تطوير مدينة العريش سوف تمتد من المساعيد وشارع أسيوط وميدان العتلاوى، ومنه إلى الساحة الشعبية ليلاقى ميدان النصر.

وأضاف المحافظ أن شارع المستشفى وطريق الضاحية ضمن مخطط الرصف التي تمت دراستها، ليبقى بعد ذلك طريق البحر قبل الانتهاء من الشوارع الداخلية لمدينة العريش.