إصابة ضابط شرطة في انقلاب سيارة ملاكي بقنا

أصيب ضابط شرطة، صباح اليوم، في حادث انقلاب سيارة ملاكي، على طريق «قنا- سفاجا»، أمام الكيلو 19 الصحراوي، ودفع مرفق الإسعاف بسيارة لنقله لمستشفى قنا الجامعي.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد مدير أمن قنا، إخطارًا، بإصابة أحمد صفوت شحاته، 38 سنة، ضابط شرطة، مقيم بالزقازيق، محافظة الشرقية، يعمل بمديرية أمن قنا، باشتباه كسر في الساق اليسرى، وعلى الفور نقلته سيارة الإسعاف إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.