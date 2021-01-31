إخلاء سبيل سيدة انتحلت صفة ضابط شرطة بالمنوفية

أمرت نيابة مدينة السادات بمحافظة المنوفية، بإخلاء سبيل سيدة، بعد انتحالها صفة ضابط، حيث تم ضبطها في منطقة البنوك بمدينة السادات، وقامت قوة من مركز شرطة السادات بإلقاء القبض عليها، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وأكدت مصادر أمنية خاصة لـ«الوطن»، أن النيابة أمرت بحجز السيدة على ذمة التحريات أولا، ثم أخلت سبيلها، مرجعة سبب إخلاء سبيلها إلى أنها لم ترتدِ الزي الشرطي، مثلما تداولت بعض المواقع الإخبارية، وإنما رددت في حديثها مع المواطنين أنها «ضابط شرطة»، مؤكدة أن ما قامت به أقرب إلى «الشو وحب الظهور»، معلقة «بتحب الظهور والشو ومش نصابه والنيابة أخلت سبيلها».

كان اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من العميد عبدالله جلال، مدير مباحث المنوفية، يفيد بإلقاء القبض على سيدة تدعى «ه.ا» لانتحالها صفة ضابط شرطة في منطقة البنوك بمدينة السادات، وتم التحقيق معها بمعرفة ضباط وحدة مباحث السادات، وتم تحرير محضر بالواقعة.

على صعيد متصل، لقى أمين شرطة يدعي «ن.ا» بقسم شرطة سرس الليان، مصرعه، بطلق ناري، أثناء خدمته بمركز الشرطة، وعلى الفور تم نقله إلى المشرحة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها اللازمة حول الواقعة.

وكشفت مصادر أمنية بمديرية أمن المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، كواليس ما حدث، مؤكدا أن أمين الشرطة كان يقوم بصيانة سلاحه الآلي، وخرجت منه رصاصة على سبيل الخطأ وسقط جثة هامدة، مشددا على أنه لم ينتحر.

وانتقل اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إلى قسم شرطة سرس الليان، وعدد من القيادات الأمنية لمعرفة ملابسات الواقعة، وسماع أقوال شهود العيان، وتفريغ الكاميرات للتحقيق في كل تفاصيل الوفاة.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا، يفيد وفاة أمين شرطة يدعي «ن.ا» 42 سنة، بطلق ناري من سلاحه الميري أثناء تنظيفه وإجراء الصيانة، فخرجت منه طلقة عن طريق الخطأ أودت بحياته في الحال.