صندوق «تحيا مصر» يمول مشروعات صغيرة لـ19 ألف سيدة بـ320 مليون جنيه

قال محمد مختار المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، إنَّ الصندوق وفر تمويلًا لمشروعات صغيرة لأكثر من 19 ألف سيدة بتمويل يتعدى الـ320 مليون جنيه على مستوى 26 محافظة.

وأكّد «مختار»، أنَّ الصندوق يتعامل مع ملف التنمية العمرانية من خلال محور متكامل ننفذ من خلاله أكثر من مشروع سواء في مواجهة ظاهرة العشوائيات، الذي كان للصندوق دور كبير فيها بناء مدينة الأسمرات ويسهم حتي الآن في بناء مدن «بشاير الخير»، إضافة إلى تأثيث الوحدات السكنية.

وتابع: «الفكرة مش المشاركة فقط في بناء الوحدة السكنية ولكن نسلم الوحدة السكنية كاملة الفرش، بحيث أن الفرد الذي كان موجود في المنطقة المهددة للحياة يستلم الوحدة متكاملة ويبدأ حياة جديدة».

رفع كفاءة 10 آلاف منزل

وأضاف «مختار»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية جمال الدين، في برنامج «8 الصبح»، المذاع على فضائية «Dmc»، أنَّه على مستوي تطوير القرى الأكثر احتياجا، تمّ تنفيذ 4 بروتوكولات تعاون مع منظمات المجتمع المدني لتوحيد الجهود وللوصل إلى كل الاحتياجات الأساسية لأهالي القري الموجودة في كل محافظات الجمهورية، مؤكّدًا أنَّه حتى الآن تمّ رفع كفاءة 10 آلاف منزل، وخلال النصف الأول من عام 2021 نعمل على 1800 منزل جديد بحيث يتمّ توفير سكن كريم لأهالي هذه القري.

تطوير قرى بالكامل

واستكمل أنَّه «يتمّ عمل دراسة حالة للتأكّد من الوضع الموجود في قاعدة البيانات لسه ما زال قائم وأن بالفعل الشخص بيته محتاج رفع كفاءة وتطبق عليه المعايير أنه شخص أولى بالرعاية»، مؤكّدا «أننا لا نتوقف عند فكرة ترميم أو رفع كفاءة المنازل بالعكس ولكن نكون حريصين على أن نطور القرية بالكامل».

تمويل مشروعات لأكثر من 19 ألف سيدة

وأشار إلى أنَّه يتمّ تطوير القري بالكامل حيث تمّ تدشين 9 منشآت تعليمية و3 مراكز شباب ووحدتين صحيتين فى مركز طهطا بسوهاج، إضافة إلى تنظيم قوافل سواء طبية للكشف عن المواطنين أو تدريب المعلمين قبل تسليم المدرسة للجهات التنفيذية.

ونوه إلى أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف في عام 2017 بمشاركة الصندوق لوزارة التضامن بتوفير ربع مليون جنيه يتمّ من خلالهم إقراض المرأة المعيلة في شكل أدوات إنتاج، حيث تمّ توفير وتمويل مشروعات صغيرة لأكثر من 19 ألف سيدة بتمويل يتعدى الـ320 مليون جنيه على مستوى 26 محافظة.