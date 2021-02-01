الفنان كريم عفيفي ينفي توقف تصوير «نجيب زاهي زركش»: استنوني في رمضان

نفى الفنان كريم عفيفي ما تردد مؤخرا عن إصابه الفنان يحيى الفخراني بفيروس كورونا وتوقف مسلسله الرمضاني «نجيب زاهي زركش».

ونشر «عفيفي» صورة من كواليس العمل بصحبه الفنان يحيي الفخراني، وعلق قائلا: «استنوني في رمضان 2021 مع العبقري يحيي الفخراني».

وانتشرت مؤخرا توقف تصوير المسلسل بعد إصابة الفنانة الشابة رنا رئيس بفيروس كورونا، والتي أعلنت ذلك عبر حسابها بموقع «فيس بوك» يوم الأربعاء الماضي، قائلة: «إيجابي كورونا.. رجاء كل من خالطني الفترة الماضية إجراء فحوصات.. وربنا يحفظنا جميعا»

وعقب ذلك، ترددت أنباء عن توقف تصوير المسلسل وإصابة عدد كبير من فريق العمل داخل مكان التصوير وأبرزهم الفنان يحيى الفخراني، وهو ما نفاه مصدر لـ«الوطن»، مؤكدا أن التصوير يسير بشكل عادي وطبيعي، للحاق بالسباق الرمضاني المقبل، وتم تأجيل مشاهد رنا فقط لحين عودتها بعد تعافيها من الفيروس.

وأضاف أنه قد تم تعقيم لوكيش التصوير عقب إعلان رنا إصابتها بالفيروس ويتم التصوير حاليا بشكل آمن مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، حيث يتم ارتداء الجميع الكمامات طوال الوقت خلف الكاميرات، ولكن عند بدايه التصوير يتم نزع الكمامة للفنانين أمام الكاميرا فقط.

مسلسل «نجيب زاهي زركش» تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج شادي الفخراني، وإنتاج شركة سينرجي، بطولة الفنانين يحيى الفخراني وأنوشكا ورامز أمير وكريم عفيفي وإسلام إبراهيم ومحمد محمود وضيفة الشرف هالة فاخر، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي عائلي حيث يجسد الفخراني دور محام يقوم بشراء ملجأ لإيواء أطفال الشوارع.