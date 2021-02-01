مشادة كلامية تقود شاب للسجن 10 سنوات بالشرقية: هاجم 3 بسلاح أبيض

تراشق بالألفاظ أعقبه شد وجذب بين شاب و3 أشخاص أحدهما رجل أعمال دفع الشاب إلى مهاجمة الثلاثة وتعدى عليهم بالضرب مستخدما سلاح أبيض ما أدى لإصابتهم بإصابات خطيرة، لتنتهي الواقعة بسجن المتهم 10 سنوات.

وقضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية في جلستها مساء أمس بمعاقبة شاب بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة الشروع في قتل 3 أشخاص بعدما هاجمهم وتعدى عليهم بالضرب مستخدما سلاح أبيض بعد مشادة كلامية بينهم في مركز كفر صقر .

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالرحمن عبدالسلام وعضوية المستشاريين محمد سراج الدين محمد وأحمد سمير سليم .

تعود أحداث القضية رقم 9547 لسنة 2020 جنايات كفرصقر والمقيدة برقم 1071 لسنة 2020 كلي شمال الزقازيق حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد باتهام «ماهر.ا.م»، بالشروع في قتل المجني عليه «أشرف. ي.ع»، رجل أعمال حيث تعدى عليه بالضرب مستخدما سلاح أبيض والشروع في قتل المجني عليه «محمد.م.ع»، وشقيقه «أحمد»، حيث تعدى عليهما بالضرب بذات السلاح، إثر نشوب مشادة كلامية بينهم.

تحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق فأمرت بإحالة المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

وفي وقت سابق قضت المحكمة بمعاقبة شقيقين بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهما بتهمة التسبب في وفاة شاب إثر تناوله مشروب مجهول مكون من خليط كحول ومواد أخرى أثناء تواجده في حفل زفاف وذلك عام 2020.

وكان مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة ديرب نجم باتهام شقيقين بإعطاء المجني عليه «أحمد.م.ع»، مواد ضارة وكان ذلك بتقديم مشروب فقام المجني عليه بتناوله ما أدى لوفاته، وثبت في تقرير الطب الشرعي أن المتوفي دخل قسم عناية الباطنة وهو يعاني من إضطراب بدرجة الوعي وفشل في التنفس.