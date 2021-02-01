البدء في المرحلة الأخيرة لتطوير شارع الشهيد أحمد حمدي بمدينة طور سيناء

أكد أحمد عبدالعظيم رئيس مدينة الطور بجنوب سيناء، أنه جاري تنفيذ المرحلة الثانية لتوسعة ورصف وتطوير وتجميل شارع الشهيد أحمد حمدي، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية لعام المالي الجاري.

وأوضح رئيس المدينة أنه جار رفع السور الحديدي والأشجار من الجزيرة الوسطى بالشارع، من خلال بمعدات وفنيين وعمال مجلس المدينة، تمهيدًا بدأ أعمال التوسعة والرصف بمعرفة جهاز تعمير سيناء.

وأشار إلى أنه جار تطوير ورفع كفاءة مسجد السلام، ضمن الخطة الخاصة بتطوير مدينة الطور.

جاء ذلك اليوم، خلال الجولة التي قام بها رئيس المدينة لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها.

وقال رئيس المدينة أن مرحلة التطوير الأولى لشارع الشهيد أحمد حمدي، تضمنت تطوير وتوسيع الطريق بطول 5 كيلو و300 مترًا، بتكلفة 50 مليون جنيه، وجرى وازدواج طريق حي النادي ليتناسب مع التوسعات التي جرت بشارع أحمد حمدي، بهدف تسهيل حركة الدخول والخروج من المدينة. بتكلفة 120 مليون جنية، ليبغ إجمالي تكلفة المرحلة الأولى لتطوير شارع الشهيد أحمد حمدي وطريق حي النادي 170 مليون جنيه.

وأضاف رئيس المدينة أنه جار تطوير فندق مورجن، وتطوير شاطئ الفيروز بتكلفة 4 مليون جنيه، وتطوير الاستاد الرياضي بتكلفة 18 مليون جنيه، وإنشاء عدد 2 ملعب قانوني بمركزي شباب الطور و الساحل، بتكلفة 8 مليون جنيه، بجانب إنشاء عدد من ملاعب النجيلة الصناعية بعدد من المدارس وأحياء المدينة، واستكمال مسجد الحق المبين بتكلفة 10 مليون جنيه، و تطوير طريق حمام موسى بتكلفة 47 مليون جنيه، و من المقرر أن يجري استكمال شارع 206 بإقامة 25 محلًا جديدًا، وتطوير قصر الثقافة والمسرح المكشوف، واستكمال المرحلة الثانية من تطوير الكورنيش، تمهيدًا لوضع مدينة الطور على قوائم المدن السياحية بالمحافظة.