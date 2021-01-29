مليون و359 ألف جنيه لإصلاح معدات مواجهة السيول في جنوب سيناء

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في تصريح له اليوم الجمعة، إن وزارة التنمية المحلية وفرت اعتمادات مالية بمبلغ مليون و359 ألف جنيه، لإصلاح معدات مواجهة السيول والإنقاذ على مستوى كافة مدن المحافظة، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وجرى بالفعل إصلاح وصيانة 34 معدة.

وأشار المحافظ إلى أن وزارة التنمية المحلية تبنت تطوير مدينة سانت كاترين طبقًا لتوجيهات الرئيس السيسي، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارات السياحة الآثار والبيئة، وجرى تطوير منطقة وادي الدير بسانت كاترين، مع الحفاظ على الطابع التراثي والحضاري للمنطقة ووفقًا لمعايير منظمة اليونسكو العالمية.

وأكد أنه جار التخطيط لتطوير مدينة سانت كاترين بالكامل لتحويها لمقصد سياحي ديني بيئي عالمي، لما تحويه المدينة من مناطق مقدسة، أهمها دير سانت كاترين، الذي يعد من أقدم الأديرة في العالم، إضافة إلى العديد من المناطق الدينية التي لها تأثير في نفوس معتنقي الديانات السماوية الثلاث، إضافة إلى تطوير البنية التحتية لمطار سانت كاترين، والتوسع في المشروعات الزراعية بالمدينة خاصة زراعة النباتات العطرية والطبية، التي لا تنمو في أي مكان في العالم سوى في مدينة سانت كاترين.

وتابع المحافظ بأن التوسع في الزراعة على أرض المدينة يعزز قدرات السكان ويؤهلهم لامتهان مهنة الزراعة، وعدم الاعتماد فقط على السياحة مما ينوع مصادر الدخل لهم.

وأوضح محافظ جنوب سيناء أنه جرى تطوير منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة، وتوفير البنية الأساسية لمنظومة النظافة، لكونهما أهم مجالين لتوفير بيئة أمنة وصحية لدى مواطني جنوب سيناء.

وأكد المحافظ أنه جرى اعتماد 77 مليون جنيه، لتنفيذ عدد 2 خلية دفن بمدينتي شرم الشيخ والطور بمحافظة جنوب سيناء، لكون المحافظة تضم العديد من المدن السياحية التي تجذب آلاف السائحين كل عام، وبهدف تحسين البيئة وتحسين، وجذب المستثمرين للمحافظة.